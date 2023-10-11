Судна прибувають у порти "Великої Одеси" українським зерновим коридором (карта)

За словами глави Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, з 16 вересня в порти Одеської області прибули вже 20 кораблів.

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10 жовтня 2023 року в порти "Великої Одеси" українським зерновим коридором прибули ще три судна. Про це повідомив голова Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook.

За його словами, кораблі прийшли за українськими вантажами. Серед них:

IMPERATOR, ІМО 9367906, дедвейт 18 981 т, прапор Мarshall Islands, судновласник — Греція.

WU YANG GLORY, ІМО 9389825, дедвейт 75 500 т, прапор Liberia, судновласник — Hong Kong, China.

FALCONA, ІМО 8891376, дедвейт 2 151 т, прапор Cameroon, судновласник — Ukraine.

"Таким чином, із 2023-09-16 у порти Великої Одеси українським зерновим коридором прибули вже 20 суден загальним дедвейтом 668 879 тонн", — заявив Клименко.

Рух суден зерновим коридором Фото: Andrii Klymenko/Facebook

Нагадаємо, що ще 3 жовтня повідомлялося, що всі три основні українські порти в Чорному морі відновили роботу. За даними журналістів, смілива ставка України на створення власного торгового коридору в Чорному морі виправдовується. Перші 10 кораблів уже пройшли коридором, який Україна почала вибудовувати після відмови РФ від продовження зернової ініціативи.