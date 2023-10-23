Заработать на миллиардерах: ЕС может ввести новый налог для самых богатых людей

Из-за растущего неравенства в богатстве в некоторых странах все чаще возникают призывы к богатейшим гражданам взять на себя большее налоговое бремя.

В налоговой обсерватории Европейского Союза предложили странам блока активнее бороться с уклонением от уплаты налогов. Для этого они должны ввести минимальный налог на миллиардеров, с помощью которого можно было бы ежегодно привлекать 350 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters.

Как свидетельствуют данные исследовательской группы Парижской школы экономики, эффективный личный налог миллиардеров часто намного меньше, чем тот, который должны платить налогоплательщики со скромными достатками, поскольку у богатых есть возможность обезопасить состояние в подставных компаниях. Таких образом доходы защищены от налога на прибыль.

Как отмечают исследователи, в случае взыскания эта сумма эквивалентна лишь 2% от почти 13 триллионов долларов, которыми владеют 2 700 миллиардеров по всему миру.

"Мы считаем, что это трудно оправдать, поскольку это рискует подорвать устойчивость налоговых систем и социальную приемлемость налогообложения", — отметил директор обсерватории Габриэль Зукман.

По подсчетам аналитиков, уровень личного налога миллиардеров в США составляет около 0,5%, в то время как во Франции, где налоги выше, вообще отсутствует налог на миллиардеров.

Растущее неравенство в богатстве в некоторых странах вызывает призывы к богатейшим гражданам нести большее налоговое бремя, поскольку государственные финансы пытаются справиться со старением населения, огромными потребностями в финансировании для изменения климата и задолженностью от COVID-19.

При этом, как отмечается, запуск в 2018 году автоматического обмена информацией о счетах помог снизить количество доходов, которые хранятся на оффшорных налоговых счетах, в три раза.

"Логическим следующим шагом является применение этой логики к миллиардерам, а не только к транснациональным компаниям", – подчеркнул Зукман.

Напомним, в Министерстве финансов Украины в августе 2023 года заявили, что несмотря на войну налоги в нашей стране снижаться не будут. Также Фокус рассказывал об особенностях налоговых новаций, которые начинают действовать с августа 2023 года.