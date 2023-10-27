Бизнес на спирте: в РФ придумали, как еще заработать для продолжения войны в Украине

В Министерстве финансов РФ считают, что благодаря изменениям поступления в бюджет составят от 15 до 20 миллиардов рублей.

Абсолютно весь спирт, который производится в России, с 2024 года будет обложен акцизом. Это касается даже медицинского спирта, сообщает издание РИА-Новости.

По словам заместителя главы российского Министерства финансов Алексея Сазонова, когда именно будет введен акциз пока неизвестно. Сроки обсуждаются в правительстве.

"В этом году, конечно, вводить не будем, но в следующем – возможно. Не обязательно вводить именно с 1 января. Это можно сделать и с 1 февраля или марта", — сказал он журналистам.

Он объяснил, что этот вопрос еще предстоит тщательно обсудить, поскольку отсутствует проработанный механизм субсидирования производителей лекарств. Также, как отмечается в публикации, для введения акциза нужно создать перечень спиртосодержащих препаратов.

При этом Сазонов отметил, что исходя из доли медицинского спирта, который используется нецелевым образом, дополнительные поступления в бюджет могут составить от 15 до 20 миллиардов рублей.

По его мнению, когда появится акциз на все виды спирта, то исчезнет проблема с "теневым" рынком, ведь весь спирт будет облагаться налогом.

Подоходный налог: какие изменения готовят для россиян

В РФ планируют увеличить бюджет на 2,5 триллиона рублей с помощью россиян, расширив подоходный налог до 30%. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам экономической политики Николая Арефьева, подобный налог существует в США и Норвегии, при чем с граждан там собирают, как уверяет российский чиновник, по 28%. А во Франции подоходный налог вообще составляет 40%.

По информации СМИ, сейчас основная ставка подоходного налога в РФ составляет 13%. С 2021 года в стране-агрессоре действует закон о ее повышении для богатых россиян.

К слову, в июне 2023 года стало известно, что Госдума РФ поддержала закон о введении налога на сверхприбыли. Налог будут платить те организации, средняя прибыль которых в период с 2021 по 2022 год превысила 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% суммы превышения прибыли.

Тем временем война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.