Помогают Украине, но не ушли из России. Как не ссориться с теми, чьи деньги помогают воевать

Related video

О бойкоте украинских филиалов западных компаний, которые все еще работают в Украине

Извините, буду о неприятном.

В любой войне у вас на всех уровнях могут быть:

Союзники и партнеры. Нейтралы дружественные. Нейтралы нейтральные. Нейтралы враждебные. Враг.

Россия и компании из России по дефолту — враги. Иностранные компании по дефолту — нейтралы. Если сознательно не поставляют компоненты для оружия. Тогда — враги. Но подавляющее большинство — нейтралы.

Компании платят налоги в России, да. Платят налоги в Украине, да. Платят налоги дома. Больше всего, скорее всего, платят налогов дома. Из этих налогов в конце концов содержится Украина и финансируются наши вооруженные силы. В очень циничном мире, где нам помогают не по доброй воле.

Наша задача на войне — УЛУЧШАТЬ. Стараться улучшать отношение к нашей позиции значимых субъектов.

А еще научиться не путать НЕЙТРАЛИТЕТ с ВРАЖДОЙ. Потому что мир не черно-белый и нам никто по дефолту не должен поддержку, отказ от доходов или принципиальную позицию. Большинство глобальных корпораций в большинстве войны остаются "нейтральными". Именно поэтому они и стали глобальными корпорациями, потому что инвестируют и зарабатывают везде, где только могут.

Именно их бюджеты финансируют западную политику. Именно их работники голосуют на западных выборах. И взрослая позиция отличается от инфантильной тем, что она учитывает этот контекст.

Деньги — то, что, в конце концов, решает все в этом циничном мире Фото: Getty Images

Мы должны требовать, убеждать и давить на эти корпорации через их клиента на тех рынках, на которых бойкот для него будет болезненным. Но на украинском рынке результатом будет то, что мы ударим по украинским работникам этих компаний. Которым будет немного трудно найти работу в условиях охваченной войной страны.

В результате мы получаем меньше налогов, дополнительные выплаты по безработице и необходимость просить у союзников больше денег. С налогов корпораций, которые остаются позорно нейтральными, но не враждебными к нам.

Поэтому можно бойкотировать Unilever, одного из крупнейших налогоплательщиков Соединенного Королевства. За чьи деньги оплачиваются ракеты, танки, бронемашины и пушки. И требовать больше оружия и техники от партнеров.

Это и есть стратегическое мышление и настоящий патриотизм. Или нет.

Источник

Важно