Допомагають Україні, але не пішли з Росії. Як не сваритися з тими, чиї гроші допомагають воювати

Related video

Про бойкот українських філій західних компаній, які все ще працюють в Україні

Вибачте, буду про неприємне.

В будь-якій війні у вас на всіх рівнях можуть бути:

Союзники і партнери. Нейтрали дружні. Нейтрали нейтральні. Нейтрали ворожі. Ворог.

Росія і компанії з Росії по дефолту — вороги. Іноземні компанії по дефолту — нейтрали. Якщо свідомо не постачають компоненти для зброї. Тоді — вороги. Але вражаюча більшість — нейтрали.

Компанії платять податки в Росії, так. Платять податки в Україні, так. Платять податки вдома. Найбільше, скоріше за все, платять податків вдома. З цих податків зрештою утримується Україна і фінансуються наші збройні сили. В дуже цинічному світі, де нам допомагають не з доброї волі.

Наше завдання на війні — ПОКРАЩУВАТИ. Намагатися покращувати ставлення до нашої позиціі значущих суб’єктів.

А ще навчитися не плутати НЕЙТРАЛІТЕТ з ВОРОЖІСТЮ. Бо світ не чорно-білий і нам ніхто по дефолту не винен підтримку, відмову від доходів чи принципову позицію. Більшість глобальних корпорацій в більшості війни залишаються "нейтральними". Саме тому вони і стали глобальними корпораціями, бо інвестують і заробляють всюди, де тільки можуть.

Саме їх бюджети фінансують західну політику. Саме їх працівники голосують на західних виборах. І доросла позиція відрізняється від інфантильної тим, що вона враховує цей контекст.

Гроші — те, що, зрештою, вирішує все у цьому цинічному світі Фото: Getty Images

Ми маємо вимагати, переконувати і тиснути на ці корпорації через їх клієнта на тих ринках, на яких бойкот для нього буде болючим. Але на українському ринку результатом буде те, що ми вдаримо по українським працівникам цих компаній. Яким буде трохи важко знайти роботу в умовах охопленої війною країни.

В результаті ми отримуємо менше податків, додаткові виплати по безробіттю і необхідність просити у союзників більше грошей. З податків корпорацій, які залишаються ганебно нейтральними, але не ворожими до нас.

Тому можна бойкотувати Unilever, одного з найбільших платників податків Сполученого Королівства. За чиї гроші оплачуються ракети, танки, бронемашини і гармати. І вимагати більше зброї і техніки від партнерів.

Це і є стратегічне мислення і справжній патріотизм. Або ні.

Джерело

Важливо