Навіщо Україні переговори: три причини зупинити війну з Росією

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Про переговори, wishful thinking і реальність

"Переговори ось-ось почнуться! І це зрада!", — пишуть одні.

"Переговори треба починати, бо інакше зовсім кабзда / бо треба вибори, щоб забрати владу / бо я хочу звалити з "цієї країни" ", — пишуть різні інші.

"Переговори вже йдуть і ось-ось відбудеться зрада (перемога)", — кажуть свідки "зради" або неконтрольовані оптимісти.

Всі ці моделі очікувань — вони про wishful thinking. Майже всі автори цих тез виходять не з наявних доказів чи раціональних очікувань, а зі зручних. Для свого психологічного стану.

Щоб перемовини відбулися і були успішними мають існувати:

Поле для компромісу. Тобто сторони мають погодитись або на фіксацію статусу, або бути готовим до поступок. Мотивація сторін їх вести. Сторони гіпотетичних перемовин — це не тільки Україна і Росія. Це ще, як мінімум, США і Китай. Легітимний нейтральний майданчик.

Ключове — мотивація їх вести, звісно.

В чому може бути інтерес України?

Час на перегрупування: зміцнити оборону, перепідготувати армію, отримати та виробити зброю. Відновлення та стабілізація: відновлення інфраструктури й економіки, залучення інвестицій, вступ до ЄС та зниження внутрішньої напруги. Можливість дочекатися колапсу режиму. СРСР розвалися вже після завершення Афганської війни, а Путін дуже старається, щоб довести Росію до колапсу.

В чому може бути інтерес Росії?

Утримання окупованих територій. Утримання окупованого можна легко оголосити перемогою. Зниження внутрішньої напруги. Ми не знаємо достовірно, наскільки Росію трясе зсередини та наскільки Путін вірить у власну невразливість. Але маркерів напруги та кризи вже зараз вистачає. Зменшення військової підтримки Україні. Щоб зробити Україну менш здатною до активного спротиву. Дочекатися, поки Україна регресує і зʼявиться можливість отримати все політичним шляхом.

Примусити Україну до перемовин доволі просто. Достатньо обрізати гроші та зброю. І ми тупо не вивеземо. Найбільші економіки світу не вивезли Першу чи Другу світову війну без кредитів і постачань.

Примусити до перемовин Росію складніше. Бо РФ має відчувати реальний тиск від США без протидії Китаю, а Путін — або бачити можливість зафіксувати перемогу, або загрозу своєму режиму. А який інтерес у "великих"?

Китай і США теж мають свій інтерес у російсько-українській війні Фото: Getty Images

Зі США все зрозуміло. Можна буде політично і військово зосередитися на протистоянні Китаю та знизити ризик ескалації в Європі. До того ж відкриється вікно омріяних можливостей для спільної з Індією спроби відтягнути Росію від Китаю.

Плюс завершення війни зараз — це політична перемога для нового президента. Бо провали та невдачі всі спишуть на Байдена, незалежно від того, на яких умовах війна закінчиться.

У Китаю ж є одна базова причина не бажати ніяких переговорів: це перший пункт американських причин. Але є резони й прагнути світової та регіональної деескалації:

Стабільність на світових ринках. Китай зацікавлений у стабільності світових ринків і торгівлі. Бо економічна криза в Китаї створює загрозу для режиму. І поки вони з нею не впоралися. Позиція посередника між Росією та Заходом (Європою насамперед) може допомогти Китаю позиціювати себе як агента стабільності та посилити розкол між ЄС і США.

Теоретично, можливо все що завгодно. І що перемовини вже тривають. І що поведінка Байдена — це примус України мʼякшими за Трампа методами. І що Путін розуміє, що в нього зростають внутрішні ризики, тому веде наступ зерграшем, щоб от встигнути хапнути побільше. І що Китай готовий зіграти роль "доброго папаши".

Але навіть у перелічених мною дуже базових пунктах багато суперечностей в інтересах сторін, на раціональність яких не доводиться сподіватися. Тому я б не радив сподіватися що "війна ось-ось закінчиться".

Наша стратегія — виснажувати Росію і мінімізувати власні помилки — не змінилася. А момент, коли ми чи росіяни будемо вимушені просити про перемовини, дійсно настане. І наразі ніхто не скаже, коли.

Вибачте, що не додаю "передбачуваності". Але бажаний самообман нікому ще не допоміг.

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