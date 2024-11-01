Зачем Украине переговоры: три причины остановить войну с Россией

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О переговорах, wishful thinking и реальности

"Переговоры вот-вот начнутся! И это зрада!", — пишут одни.

"Переговоры надо начинать, ибо иначе совсем кабзда / ибо надо выборы, чтобы забрать власть / ибо я хочу свалить из "этой страны", — пишут разные другие.

"Переговоры уже идут и вот-вот состоится зрада (победа)", — говорят свидетели "зрады" или неконтролируемые оптимисты.

Все эти модели ожиданий — они о wishful thinking. Почти все авторы этих тезисов исходят не из имеющихся доказательств или рациональных ожиданий, а из удобных. Для своего психологического состояния.

Чтобы переговоры состоялись и были успешными должны существовать:

Поле для компромисса. То есть стороны должны согласиться или на фиксацию статуса, или быть готовым к уступкам. Мотивация сторон их вести. Стороны гипотетических переговоров — это не только Украина и Россия. Это еще, как минимум, США и Китай. Легитимная нейтральная площадка.

Ключевое — мотивация их вести, конечно.

В чем может быть интерес Украины?

Время на перегруппировку: укрепить оборону, переподготовить армию, получить и произвести оружие. Восстановление и стабилизация: восстановление инфраструктуры и экономики, привлечение инвестиций, вступление в ЕС и снижение внутреннего напряжения. Возможность дождаться коллапса режима. СССР распался уже после завершения Афганской войны, а Путин очень старается, чтобы довести Россию до коллапса.

В чем может быть интерес России?

Удержание оккупированных территорий. Удержание оккупированного можно легко объявить победой. Снижение внутреннего напряжения. Мы не знаем достоверно, насколько Россию трясет изнутри и насколько Путин верит в собственную неуязвимость. Но маркеров напряжения и кризиса уже сейчас хватает. Уменьшение военной поддержки Украины. Чтобы сделать Украину менее способной к активному сопротивлению. Дождаться, пока Украина регрессирует и появится возможность получить все политическим путем.

Принудить Украину к переговорам довольно просто. Достаточно обрезать деньги и оружие. И мы тупо не вывезем. Крупнейшие экономики мира не вывезли Первую или Вторую мировую войну без кредитов и поставок.

Принудить к переговорам Россию сложнее. Потому что РФ должна чувствовать реальное давление от США без противодействия Китая, а Путин — или видеть возможность зафиксировать победу, или угрозу своему режиму. А какой интерес у "больших"?

Китай и США тоже имеют свой интерес в российско-украинской войне Фото: Getty Images

С США все понятно. Можно будет политически и военно сосредоточиться на противостоянии Китаю. И снизить риск эскалации в Европе. Плюс откроется окно желанных возможностей для совместной с Индией попытки оттянуть Россию от Китая.

Плюс завершение войны сейчас — это политическая победа для нового президента. Потому что провалы и неудачи все спишут на Байдена, независимо от того, на каких условиях война закончится.

У Китая же есть одна базовая причина не желать никаких переговоров: это первый пункт американских причин. Но есть резоны и стремиться к мировой и региональной деэскалации:

Стабильность на мировых рынках. Китай заинтересован в стабильности мировых рынков и торговли. Потому что экономический кризис в Китае создает угрозу для режима. И пока они с ним не справились. Позиция посредника между Россией и Западом (Европой в первую очередь) может помочь Китаю позиционировать себя как агента стабильности и усилить раскол между ЕС и США.

Теоретически возможно все что угодно. И что переговоры уже идут. И что поведение Байдена — это принуждение Украины более мягкими, чем у Трампа, методами. И что Путин понимает, что у него растут внутренние риски, поэтому ведет наступление зерграшем, чтобы вот успеть ухватить побольше. И что Китай готов сыграть роль "доброго папаши".

Но даже в перечисленных мною очень базовых пунктах много противоречий в интересах сторон, на рациональность которых не приходится надеяться. Поэтому я бы не советовал надеяться что "война вот-вот закончится".

Наша стратегия — истощать Россию и минимизировать собственные ошибки — не изменилась. А момент, когда мы или россияне будем вынуждены просить о переговорах, действительно наступит. И пока никто не скажет, когда.

Извините, что не добавляю "предсказуемости". Но желаемый самообман никому еще не помог.

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