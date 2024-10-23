Указ про ліквідацію МСЕК: чому гнійник розкрився під час війни

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Давайте в історії про МСЕК я все ж зроблю один важливий акцент. Можливо, ключовий. Викриття цього гнійника — це позитивна історія.

Система МСЕК багато років експлуатувала людей з інвалідністю чи продавала послуги "інвалідність для виплат", "інвалідність, щоб аліменти не платити" чи — коли прийшла війна — "інвалідність, щоб не служити".

Це не "біда, яка сталася сьогодні". Це біда, яка існувала десятиліттями і на яку всім було загалом начхати. За жодного голови МОЗ, премʼєр-міністра й президента в тему людей з інвалідністю заглядати було не дуже охоче, десь через корупційну ренту звідти, десь просто, бо начхати й не електорально.

Знадобився грандіозний скандал, щоб туди в принципі хтось подивився. Звісно, зараз будуть генеруватися пропозиції та навіть кроки до простих рішень. Але потім все одно доведеться повернутися до системного реформування.

Та без скандалу всім і далі було б начхати. Деякі, навіть дуже освічені й поінформовані люди, саме через цей кейс взагалі почули про МСЕК. От тепер хочуть змін. Добре. Це перший крок до змін.

Так працювала МСЕК Фото: armyinform

Насправді так працює практично з усіма галузями. На жаль. Без війни ми б так і не зрозуміли, нащо армія. Без КОВІД — медицина. Без потреби у зброї — наука та інженери. Наше суспільство у багатьох параметрах — дуже інфантильне.

Як і еліти. Я ще добре памʼятаю, як класик з попереднього парламенту питався: "Нащо нам фінансувати науку, бо вона нічого не дає". Але наче зараз таких тупих питань поменше. Те саме з питанням, нащо нам нормальна система соціального забезпечення. Так само багато з чим.

Попереду ще багато вскритих гнійників: схеми і "мутки" на протезуванні (досі існують, на жаль), не верифіковані пенсії, сотні й тисячі лівих комунальних і державних підприємств, на яких наживаються на місцях і в центрі, і ще дуже багато спадщини, часто ще радянської. І це все, звісно, під час війни загострилося.

Подолання цієї інфантильності через необхідність спостерігати, як гній витікає — це нормально. Це етап будівництва суспільства і держави. Але це дуже болюче. Власне, ми переконуємося в цьому в прямому ефірі. Та те, що цей процес іде — це добре. Бо перемогти можна проблему, яку ти хоча б помітив.

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