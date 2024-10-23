Указ о ликвидации МСЭК: почему гнойник вскрылся во время войны

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Давайте в истории о МСЭК я все же сделаю один важный акцент. Возможно, ключевой. Разоблачение этого гнойника — это позитивная история.

Система МСЭК много лет эксплуатировала людей с инвалидностью или продавала услуги "инвалидность для выплат", "инвалидность, чтобы алименты не платить" или — когда пришла война — "инвалидность, чтобы не служить".

Это не "беда, которая произошла сегодня". Это беда, которая существовала десятилетиями и на которую всем было в целом наплевать. Ни при одном главе Минздрава, премьер-министре и президенте в тему людей с инвалидностью заглядывать было не очень охотно, где-то из-за коррупционной ренты оттуда, где-то просто, потому что плевать и не электорально.

Понадобился грандиозный скандал, чтобы туда в принципе кто-то посмотрел. Конечно, сейчас будут генерироваться предложения и даже шаги к простым решениям. Но потом все равно придется вернуться к системному реформированию.

Но без скандала всем и дальше было бы наплевать. Некоторые, даже очень образованные и информированные люди, именно из-за этого кейса вообще услышали о МСЭК. Вот теперь хотят перемен. Хорошо. Это первый шаг к изменениям.

Так работала МСЕК Фото: armyinform

На самом деле так работает практически со всеми отраслями. К сожалению. Без войны мы бы так и не поняли, зачем армия. Без КОВИДа — медицина. Без потребности в оружии — наука и инженеры. Наше общество во многих параметрах — очень инфантильное.

Как и элиты. Я еще хорошо помню, как классик из предыдущего парламента спрашивал: "Зачем нам финансировать науку, потому что она ничего не дает". Но вроде бы сейчас таких тупых вопросов поменьше. То же самое с вопросом, зачем нам нормальная система социального обеспечения. То же самое со многим другим.

Впереди еще много вскрытых гнойников: схемы и "мутки" на протезировании (до сих пор существуют, к сожалению), не верифицированные пенсии, сотни и тысячи левых коммунальных и государственных предприятий, на которых наживаются на местах и в центре, и еще очень много наследия, часто еще советского. И это все, конечно, во время войны обострилось.

Преодоление этой инфантильности из-за необходимости наблюдать, как навоз вытекает — это нормально. Это этап строительства общества и государства. Но это очень болезненно. Собственно, мы убеждаемся в этом в прямом эфире. Но то, что этот процесс идет — это хорошо. Потому что победить можно проблему, которую ты хотя бы заметил.

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