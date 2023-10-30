Ущерб на $9 миллиардов: сколько энергообъектов Украины повредила в 2022 году РФ

По словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, некоторые объекты россиянам удалось полностью уничтожить, и их придется отстраивать заново.

ВС РФ в ходе прошлогодних ракетных и дроновых обстрелов сумели повредить 270 объектов энергетики в Украине или почти 50% всей энергосистемы страны. Об этом рассказал в интервью изданию Liga.net генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

По его словам, ущерб от таких атак составил 9 миллиардов долларов. Так, 10 октября, когда случился первый массированный обстрел энергосистемы, российская армия повредила 11 энергетических объектов в 8 областях Украины.

"Я могу уверенно сказать, что есть развалившиеся под ноль объекты, и их уже невозможно восстановить – только заново построить. На это потребуются годы, плюс большие инвестиции", – рассказал Сергей Коваленко.

Он также отметил, что энергетики сумели восстановить часть поврежденных объектов и теперь энергосистема может выполнять задачи по генерации и передаче. Так, были отремонтированы, например, 18 энергоблоков, а еще два энергоблока расконсервировали, благодаря чему мощность энергосистемы увеличилась еще 500 МВт.

Поэтому в августе, когда уровень потребления электроэнергии в Украине поднимался до зимних показателей, потребители не ощутили никаких проблем.

"Система выдержала. И всем достаточно было электроэнергии. Август для нас – это та история, которая показывает, что система готова. Какая ее устойчивость – это уже другое дело", – подчеркнул он.

Будут ли блэкауты в предстоящем осенне-зимнем периоде

По словам члена парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, плановые отключения электроэнергии в Украине начнутся, вероятно, уже в ноябре. Даже при условии, что россияне не возобновят обстрелы энергообъектов.

"Есть большая вероятность, что со середины ноября у нас будет дефицит электричества. И даже импортом мы его не перекроем. Я могу прогнозировать, что будут плановые отключения. Это даже при отсутствии обстрелов. Если будут обстрелы, тем более. Обстрелы мы ожидаем по балансирующим мощностям", — сказал он.

Локалные блэкауты, по словам Нагорняка, возможны в том случае, если ВС РФ будут обстреливать подстанциям "Укрэнерго". Тогда энергетикам понадобится больше времени для того, чтобы отремонтировать поврежденные объекты.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как Украина будет защищать свою энергоинфраструктуру во время вероятных массированных обстрелов осенью и зимой. Также 12 октября глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что уверен в том, что РФ зимой начнет обстреливать Украину.