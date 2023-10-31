Украинцы могут получить еще одну выплату от ООН: что известно
Гражданам, чтобы претендовать на денежную помощь, необходимо соответствовать нескольким критериям.
В Украине начнут выплачивать финансовую помощь гражданам, которые являются жителями временного оккупированного Мелитополя и территориальных общин Мелитопольского района. Регистрацией претендентов занимаются представители открытого пространства "САМЕ ТУТ" в Днепре. Информация об этом появилась в Google-анкете.
Известно, что выплаты украинцам профинансирует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Финансовая помощь предусмотрена для граждан, которые:
- переехали из Мелитополя или района в Днепр и Днепропетровскую область;
- оформили справки ВПЛ;
- до этого не пользовались помощью от УВКБ ООН или других благотворительных организаций;
- в месяц зарабатывать не больше 5,4 тысячи гривен на человека.
Также для того, чтобы получить деньги, нужно отвечать нескольким категориям уязвимости. О них нужно будет указать в заявке во время регистрации. В приоритете будут следующие семьи:
- где есть только один из родителей, который занимается воспитанием одного или нескольких несовершеннолетних, или заботится о пожилом человеке (55+);
- если ее возглавляет пенсионер или несколько пожилых людей, или в семье есть люди почтенного возраста, воспитывающие ребенка или нескольких детей;
- где есть один или несколько членов с особыми потребностями (например, с инвалидностью, хроническими заболеваниями);
- с людьми, которые стали опекунами для детей без сопровождения или детей, разлученных с родителями (необходимо предоставить подтверждающие документы).
Соискателям помощи также нужно будет указать в заявке персональную информацию. Например:
- полное имя;
- номер телефона;
- место прибытия;
- критерии уязвимости.
Финансовая помощь от ООН: как изменился размер выплат
В ООН с октября увеличили сумму помощи для украинцев, которые пострадали из-за российской агрессии. Так, ранее размер финансовой помощи составлял 2,2 тысячи гривен в месяц, но теперь эта сумма увеличилась до 3,6 тысячи.
При этом сейчас в Украине есть 2 программы, по которым граждане получают выплаты: Международная организация по миграции (МОМ) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Именно они выплачивают новые суммы помощи.
Ранее Фокус рассказывал, кому из украинцев выплатят до шести тысяч гривен и как получить помощь. Также напомним, что вынужденным переселенцам выплачивают новую финансовую помощь в размере 40 тысяч грн.