Украинцы могут получить еще одну выплату от ООН: что известно

Гражданам, чтобы претендовать на денежную помощь, необходимо соответствовать нескольким критериям.

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В Украине начнут выплачивать финансовую помощь гражданам, которые являются жителями временного оккупированного Мелитополя и территориальных общин Мелитопольского района. Регистрацией претендентов занимаются представители открытого пространства "САМЕ ТУТ" в Днепре. Информация об этом появилась в Google-анкете.

Известно, что выплаты украинцам профинансирует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Финансовая помощь предусмотрена для граждан, которые:

переехали из Мелитополя или района в Днепр и Днепропетровскую область;

оформили справки ВПЛ;

до этого не пользовались помощью от УВКБ ООН или других благотворительных организаций;

в месяц зарабатывать не больше 5,4 тысячи гривен на человека.

Также для того, чтобы получить деньги, нужно отвечать нескольким категориям уязвимости. О них нужно будет указать в заявке во время регистрации. В приоритете будут следующие семьи:

где есть только один из родителей, который занимается воспитанием одного или нескольких несовершеннолетних, или заботится о пожилом человеке (55+);

если ее возглавляет пенсионер или несколько пожилых людей, или в семье есть люди почтенного возраста, воспитывающие ребенка или нескольких детей;

где есть один или несколько членов с особыми потребностями (например, с инвалидностью, хроническими заболеваниями);

с людьми, которые стали опекунами для детей без сопровождения или детей, разлученных с родителями (необходимо предоставить подтверждающие документы).

Соискателям помощи также нужно будет указать в заявке персональную информацию. Например:

полное имя;

номер телефона;

место прибытия;

критерии уязвимости.

Финансовая помощь от ООН: как изменился размер выплат

В ООН с октября увеличили сумму помощи для украинцев, которые пострадали из-за российской агрессии. Так, ранее размер финансовой помощи составлял 2,2 тысячи гривен в месяц, но теперь эта сумма увеличилась до 3,6 тысячи.

При этом сейчас в Украине есть 2 программы, по которым граждане получают выплаты: Международная организация по миграции (МОМ) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Именно они выплачивают новые суммы помощи.

Ранее Фокус рассказывал, кому из украинцев выплатят до шести тысяч гривен и как получить помощь. Также напомним, что вынужденным переселенцам выплачивают новую финансовую помощь в размере 40 тысяч грн.