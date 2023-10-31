Українці можуть отримати ще одну виплату від ООН: що відомо

Громадянам, щоб претендувати на грошову допомогу, необхідно відповідати кільком критеріям.

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В Україні почнуть виплачувати фінансову допомогу громадянам, які є жителями тимчасового окупованого Мелітополя та територіальних громад Мелітопольського району. Реєстрацією претендентів займаються представники відкритого простору "САМЕ ТУТ" у Дніпрі. Інформація про це з'явилася в Google-анкеті.

Відомо, що виплати українцям профінансує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Фінансова допомога передбачена для громадян, які:

переїхали з Мелітополя або району до Дніпра і Дніпропетровської області;

оформили довідки ВПО;

до цього не користувалися допомогою від УВКБ ООН або інших благодійних організацій;

на місяць заробляти не більше 5,4 тисячі гривень на людину.

Також для того, щоб отримати гроші, потрібно відповідати кільком категоріям вразливості. Про них потрібно буде вказати в заявці під час реєстрації. У пріоритеті будуть такі сім'ї:

де є тільки один із батьків, який займається вихованням одного або кількох неповнолітніх, або піклується про літню людину (55+);

якщо її очолює пенсіонер або кілька людей похилого віку, або в сім'ї є люди поважного віку, які виховують дитину або кількох дітей;

де є один або кілька членів з особливими потребами (наприклад, з інвалідністю, хронічними захворюваннями);

з людьми, які стали опікунами для дітей без супроводу або дітей, розлучених із батьками (необхідно надати підтверджувальні документи).

Здобувачам допомоги також потрібно буде вказати в заявці персональну інформацію. Наприклад:

повне ім'я;

номер телефону;

місце прибуття;

критерії вразливості.

Фінансова допомога від ООН: як змінився розмір виплат

В ООН з жовтня збільшили суму допомоги для українців, які постраждали через російську агресію. Так, раніше розмір фінансової допомоги становив 2,2 тисячі гривень на місяць, але тепер ця сума збільшилася до 3,6 тисячі.

При цьому зараз в Україні є 2 програми, за якими громадяни отримують виплати: Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Саме вони виплачують нові суми допомоги.

Раніше Фокус розповідав, кому з українців виплатять до шести тисяч гривень і як отримати допомогу. Також нагадаємо, що вимушеним переселенцям виплачують нову фінансову допомогу в розмірі 40 тисяч грн.