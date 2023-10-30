Українкам через війну виплатять нову допомогу: як зареєструватися

В Україні продовжують надавати гуманітарну та фінансову допомогу постраждалим від воєнних дій. Тепер грошову допомогу можуть отримати українки, але використати її можна буде тільки на певні товари.

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Українським жінкам із вразливих категорій доступна нова фінансова підтримка від одного благодійного фонду, який підтримує людей, що опинилися в складних життєвих обставинах через повномасштабну війну з Росією. Про це повідомляє пресслужба фонду Mama Моуа.

Приєднатися до програми можуть українки, у яких:

житло було пошкоджено або знищено через війну;

чоловіки та/або діти та/або батьки служать у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних формуваннях у зоні проведення бойових дій;

чоловіки та/або діти загинули на території активних бойових дій;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для участі в програмі учасникам потрібно пройти реєстрацію, яка доступна за посиланням.

В анкеті українкам потрібно вказати всю інформацію про свій сімейний стан і з якими труднощами вони зіткнулися під час війни. Фонд перевіряє всі заявки, а вже потім запитує у жінок документи:

договір доручення, в межах якого Фонд надає жінці корпоративну банківську картку та доручає придбати певні групи товарів (продукти харчування, засоби гігієни, дитячі товари, поповнення особистого мобільного телефону);

договір про надання благодійної допомоги, за умовами якого Фонд надає жінці придбані нею за умовами договору доручення товари як благодійну допомогу.

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Після підписання договору жінкам видають платіжні картки, за допомогою яких можна придбати товари.

Новий механізм соціальних виплат в Україні: що зміниться

27 жовтня стало відомо, що Кабмін зробив ще один крок до реформування соціальних виплат. Так, до Єдиної інформаційної системи включать низку реєстрів і баз даних.

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"Також буде визначено порядок обміну інформацією з іншими інформаційними системами. Усе це дасть змогу уряду впроваджувати нові соціальні послуги онлайн", — розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше Фокус розповідав, що українцям додатково виплачують від 5 до 30 тисяч гривень. Також нагадаємо, чи скасують соціальну допомогу українцям, які виїхали за кордон.