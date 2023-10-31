Некоторым украинцам доступны пенсии в почти 11 тысяч гривен: как оформить выплаты
Размер пенсий по инвалидности не зафиксирован и зависит сразу от нескольких параметров. Поэтому украинцы могут получать как чуть более 2 тысяч гривен, так и почти 11 тысяч.
В Украине граждане, которые частично или полностью теряют здоровье, могут рассчитывать на статус нетрудоспособных (ограниченно трудоспособных) и оформить соответствующие выплаты. Такая возможность есть и у пенсионеров, поскольку назначения выплат не привязано к сроку получения инвалидности. Таким людям государство выплачивает от двух до десяти тысяч гривен, сказано на сайте Министерства социальной политики.
Гражданам с инвалидностью II группы выплачивают 90% от пенсии по возрасту
- 2 100 гривен – для тех, кто без работы;
- 2 093 гривны – для тех, кто трудоустроен.
Украинцам с инвалидностью ІІІ группы принадлежит 50% от пенсии по возрасту
- 2 100 гривен – для неработающих людей;
- 2 093 гривны – для тех, у кого есть работа.
При этом размер минимальных выплат для пенсионеров разный. Например:
- лицам с инвалидностью по причине войны выплачивают 7 534,8 гривны (360% от прожиточного минимума);
- гражданам с инвалидностью, которая наступила из-за увечья или заболевания после Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.
- гражданам с инвалидностью–участникам ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% от средней заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии).
Чтобы оформить выплаты, понадобятся следующие документы:
- заявление оназначении пенсии по инвалидности;
- паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст;
- идентификационный номер;
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и так далее);
- выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности;
- справка о доходах.
При этом некоторым пенсионерам с инвалидностью могут назначить минимальную пенсию. Например:
- 10 988,25 гривны выплачивают украинцам с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны);
- 5 472 гривны. — людям, которые получили инвалидность после катастрофы на ЧАЭС;
- 10 738,62 гривны гражданам с инвалидностью, которые участвовали в ликвидации крушения.
Напомним, Фокус уже писал, что в 2023 году в Украине трижды провели индексацию пенсионных выплат: в марте, апреле и июле. Благодаря этому средний размер пенсий за девять месяцев этого года вырос на 728 гривен — до 5 350 гривен.
Также напомним, что начисление пенсионных выплат могут "заморозить", если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более, чем шесть месяцев.