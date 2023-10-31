Соцпомощь для людей с инвалидностью хотят предоставлять по-новому: что изменится
Министр социальной политики Оксана Жолнович объяснила, как государство должно помогать людям с инвалидностью, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами.
В Украине планируют помочь людям с инвалидностью стать экономически самостоятельными. В правительстве считают, что это намного эффективнее, чем платить чем выплачивать людям социальную помощь, но оставлять людей наедине с жизненными проблемами. Об этом сказала в эфире YouTube-канала "Укринформ" глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович.
Она объяснила, что из-за войны с Россией в Украине будет увеличиваться количество людей с инвалидностью. При чем количество таких людей будет расти быстрее, чем обычно. По словам Жолнович, государство хочет помочь этим людям оставаться такими же, как до войны.
"Например, если человек прошел качественную реабилитацию, мы обеспечили его протезом, переобучением, помогли обустроить, с учетом его особых потребностей, жилье и рабочее место, и, если он хочет работать, предоставили ему работу, которая приносит 10 тысяч или 20 тысяч гривен, есть смысл выплачивать ей пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать трудовые права?", – говорит она.
Оксана Жолнович считает, что будет гораздо эффективнее, если направить эти деньги на помощь человеку в сопровождении на рабочем месте и обустроить его, с учетом потребностей человека с инвалидностью.
"Думаю, что вместо мизерной выплаты, человеку будет лучше получать качественные социальные услуги, что обеспечить его экономической стабильностью. Это же гораздо эффективнее", — отметила министр социальной политики Украины.
Реформа социальной помощи: что изменится
В Кабмине хотят переформатировать социальную помощь, внедрив в 2024 году новый вид выплат, который больше не будет привязан к прожиточному минимуму — размер помощи будут высчитывать на основе базового дохода семьи. Как объясняла недавно министр соцполитики Оксана Жолнович, прожиточный минимум в Украине составляет более 6 тысяч гривен, хотя номинально он составляет 2 589 гривен в месяц, и 2 684 для трудоспособных лиц (по состоянию на 1 января 2023-го). Чиновница говорит, что существует несколько отягощающих факторов, которые сегодня не позволяют реально увеличивать прожиточный минимум.
Поэтому в ведомстве планируют переформатировать помощь по бедности так, чтобы она не была привязана к прожиточному минимуму, а начислялась в соответствии с базовым доходом семьи.
Также напомним, что индексация пенсионных выплат в следующем году состоится новой бальной системе. Ожидается, что выплаты вырастут у тех пенсионеров, которые давно вышли на заслуженный отдых, но получали меньше тех, у кого есть тот же стаж, но вышел на пенсию относительно недавно.
Еще Фокус рассказывал, что в Украине может измениться механизм, в рамках которого предоставляется помощь вынужденным переселенцам.