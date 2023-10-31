Соцпомощь для людей с инвалидностью хотят предоставлять по-новому: что изменится

Министр социальной политики Оксана Жолнович объяснила, как государство должно помогать людям с инвалидностью, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами.

В Украине планируют помочь людям с инвалидностью стать экономически самостоятельными. В правительстве считают, что это намного эффективнее, чем платить чем выплачивать людям социальную помощь, но оставлять людей наедине с жизненными проблемами. Об этом сказала в эфире YouTube-канала "Укринформ" глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Она объяснила, что из-за войны с Россией в Украине будет увеличиваться количество людей с инвалидностью. При чем количество таких людей будет расти быстрее, чем обычно. По словам Жолнович, государство хочет помочь этим людям оставаться такими же, как до войны.

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"Например, если человек прошел качественную реабилитацию, мы обеспечили его протезом, переобучением, помогли обустроить, с учетом его особых потребностей, жилье и рабочее место, и, если он хочет работать, предоставили ему работу, которая приносит 10 тысяч или 20 тысяч гривен, есть смысл выплачивать ей пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать трудовые права?", – говорит она.

Оксана Жолнович считает, что будет гораздо эффективнее, если направить эти деньги на помощь человеку в сопровождении на рабочем месте и обустроить его, с учетом потребностей человека с инвалидностью.

"Думаю, что вместо мизерной выплаты, человеку будет лучше получать качественные социальные услуги, что обеспечить его экономической стабильностью. Это же гораздо эффективнее", — отметила министр социальной политики Украины.

Реформа социальной помощи: что изменится

В Кабмине хотят переформатировать социальную помощь, внедрив в 2024 году новый вид выплат, который больше не будет привязан к прожиточному минимуму — размер помощи будут высчитывать на основе базового дохода семьи. Как объясняла недавно министр соцполитики Оксана Жолнович, прожиточный минимум в Украине составляет более 6 тысяч гривен, хотя номинально он составляет 2 589 гривен в месяц, и 2 684 для трудоспособных лиц (по состоянию на 1 января 2023-го). Чиновница говорит, что существует несколько отягощающих факторов, которые сегодня не позволяют реально увеличивать прожиточный минимум.

Поэтому в ведомстве планируют переформатировать помощь по бедности так, чтобы она не была привязана к прожиточному минимуму, а начислялась в соответствии с базовым доходом семьи.

Также напомним, что индексация пенсионных выплат в следующем году состоится новой бальной системе. Ожидается, что выплаты вырастут у тех пенсионеров, которые давно вышли на заслуженный отдых, но получали меньше тех, у кого есть тот же стаж, но вышел на пенсию относительно недавно.

Еще Фокус рассказывал, что в Украине может измениться механизм, в рамках которого предоставляется помощь вынужденным переселенцам.