Еврокомиссиия предоставит новую финпомощь Украине: сколько и на что потратят деньги

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, на каких условиях Украина получит более 300 миллионов евро от Еврокомиссии.

Украина получит от Еврокомиссия 335 миллионов евро финансовой помощи. Деньги будут предоставлены в рамках программы "Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ", сообщил 31 октября премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С восстановлением нам активно помогают наши партнеры. В частности, сегодня утверждаем соглашение о финансировании программы "Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ". После ее подписания Еврокомиссия выделит 335 миллионов евро помощи", — сказал он.

Глава Кабинета министров Украины рассказал, что за эти деньги будут профинансированы:

восстановление инфраструктуры, в том числе энергетики;

помощь бизнесу;

антикоррупционные меры;

защита окружающей среды;

цифровизация.

"Спасибо европейским союзникам за то, что они всегда рядом", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Помощь от Всемирного банка: сколько выделят Украине

27 октября стало известно, что Украина получит 1,2 миллиарда евро финансовой помощи от Европейского банка. Эти деньги выделяются под гарантии японского правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, полученные средства будут направлены на социальную защиту семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и профинансирует другие важные социальные программы.

В то же время 27 числа СМИ сообщили, что что Венгрия и Словакия выступают против создания специального Украинского фонда в 50 миллиардов евро. Так, премьеры этих двух стран во время саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе сказали, что не поддерживают политику ЕС в отношении Украины.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что хочет "серьезных обоснованных предложений", которые бы объяснили, зачем Украина нуждается в финансовой поддержке. А новоизбранный премьер Словакии Роберт Фицо уверен, что в Украине существует коррупция.

Отметим, недавно в Министерстве финансов раскрыли данные о том, как финансировался бюджет в 2023 году. Так, самым большим источником финансирования остается макрофинансовая помощь от Европейского Союза. Также Фокус объяснял, когда уровень доходов нашей страны вернется на довоенные показатели.