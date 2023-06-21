Украина получила новые огромные пакеты помощи от союзников: кто присоединился и какие суммы

Западные страны, включая США, не забывают помогать Украине и задумываются над её восстановлением. При этом, существует мнение, что Россия также должна в этом поучаствовать.

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21 июня в Лондоне проходит специальная конференция, которая посвящена восстановлению Украины в результате российской агрессии. Западные союзники выделили новые пакеты помощи, о которых заявили в ходе мероприятия. Фокус собрал всю информацию о том, что получит Украина.

Германия

В немецком правительстве заявили, что снова готовы помочь Украине. В новый пакет военной помощи вошли тягачи для танков, а также артиллерийские боеприпасы.

В скором времени бойцы на фронте получат:

два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним;

тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм;

6 автомобилей для патрулирования границы;

155-мм высокоточные управляемые боеприпасы Vulcano (в неизвестном количестве).

В будущем Германия также хочет передать Украине ракеты для ЗРК Patriot, но сколько их будет — в правительстве также не указали.

На конференции в Лондоне глава МИД Анналена Бербок также заявила о выделении для Украины 381 млн евро на гуманитарные нужды.

"Германия расширяет поддержку Украины в гуманитарной отрасли. Мы предоставляем 381 млн евро гуманитарной помощи в 2023 году. Мы говорим о генераторах, продуктах питания, палатках и т.д.", — говорится в сообщении.

Берлин продолжит также оказывать помощь в сфере разминирования.

Европейский инвестиционный банк

Ведомство выделит Киеву 840 млн евро на то, чтобы реализовать уже в этом году все приоритетные проекты, которые касаются восстановлению инфраструктуры Украины.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент ЕИБ Вернер Хойер подписали специальный меморандум о сотрудничестве.

Выделенные средства направят на восстановление муниципальной инфраструктуры, среди которых школы и больницы; на общественные здания с учетом энергоэффективности; восстановление водоснабжения и водоотвода, а также транспортных сетей и общественного транспорта.

В будущем будет вестись работа над тем, чтобы внедрить и применить в Украине пакеты технической и консультационной помощи для Украины. Сумма этой помощи около 100 миллионов евро.

Франция

Глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о том, что Париж готовит новый механизм военного страхования для того, чтобы поддержать Украину. Реализовывать его будут при помощи французского государственного инвестиционного банка.

Все планы согласовываются с механизмом страхования, который подготовила Украина и Британия.

Кроме того, Париж передает Киеву 40 миллионов евро для экстренной реконструкции и эта помощь поступит уже в этом году. Связано это так же с тем, что впереди зима и Россия вновь может попытаться обстреливать критическую инфраструктуру Украины.

"Наше обязательство поддерживать восстановление Украины — это также сигнал, который мы посылаем Путину: сигнал о том, что мы будем поддерживать столько, сколько потребуется, и что он не сможет нас переждать. Это сигнал, который должен убедить Россию в том, что она зашла в тупик и должна немедленно прекратить свою агрессию. Для достижения этой цели Франция готовит многолетний пакет гражданской помощи Украине, который будет включать гуманитарную помощь, помощь для поддержания экономической и финансовой стабильности", — говорится в сообщении.

Великобритания

На конференции в Лондоне, премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что в течении последующих трех лет Украина получит 3 миллиарда евро, которые также помогут оправиться Украине от российской агрессии.

Речь идет о кредитных гарантиях, а также запуске британско-украинского технологического моста, чтобы помогать инвестициям и талантам.

"Все это часть огромных коллективных усилий союзников и партнеров со всего мира, в том числе значительной новой поддержки со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе", — говорится в сообщении.

Британцы также подчеркнули, что если в Украине правильно выстроить платформу бизнеса, то в будущем это поможет привлечь новые инвестиции.

США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон также поможет Украине. 1,3 миллиарда долларов, о выделении которых рассказали на конференции, пойдут на восстановление всех разрушений. В частности речь об энергосистеме, а также критически важной инфраструктур.

"Сейчас я хочу сказать, что при содействии Конгресса США мы предоставим новый пакет финансовой помощи более чем на 1 млрд долларов. В частности, мы инвестируем около 520 млн долларов, чтобы отстроить объекты критической энергетической инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

Отдельно представитель США добавил, Российская Федерация также обязана взять на себя обязанности, которые помогут восстановить Украину. Речь идет о репарациях.

Такого же мнения придерживается и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Это было бы логично, честно и справедливо. Правительство готовит честный механизм, который помог бы конфисковать российских активов на сумму не менее 500 миллиардов долларов, которые заморожены на Западе.

Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции заявила, что до 2027 года Европейский союз планирует покрыть примерно 45% всех нужд Украины в финансовом плане.

До этого года дефицит в украинской налоговой системе достигнет примерно 60 миллиардов евро, а нужды в быстром восстановлении страны достигнут суммы в 50 миллиардов евро.

"Это означает, что в целом дефицит составит 110 млрд евро к 2027 году. Поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита. Это составляет около 50 млрд евро для Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня президент Владимир Зеленский назвал пять основ мира в Украине. По его словам, западные союзники должны помочь в восстановлении всех разрушений. Это может предоставить миллионы рабочих мест гражданам со всего мира, а также принести миллиардную выручку компаниям, которые этим займутся.