Ежемесячные выплаты внутренним переселенцам: что изменится с 1 ноября
Украинцы, имеющие статус ВПЛ, могут ежемесячно получать 2-3 тысячи гривен от государства. Однако с 1 ноября помощь будут назначать по новой системе.
Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) теперь будут назначать на семью. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
С 1 ноября в Украине меняются правила оформления выплат переселенцам. Изменение коснется только тех, кто будет обращаться за назначением такой помощи впервые.
Ранее для оформления выплат должен был обращаться в соответствующий орган каждый член семьи отдельно. Теперь это может сделать только один человек от всей семьи.
Сколько выплачивают ВПЛ?
Переселенцы сейчас могут получать ежемесячное пособие от государства.
Она составляет:
- 3 тысячи гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
- 2 тысячи гривен — для всех остальных категорий ВПЛ.
Соответствующие выплаты назначаются на каждого члена семьи, зарегистрированного в базе внутренних переселенцев.
В Минреинтеграции добавили, что в случае, если есть вопросы по такой помощи, можно обратиться на их горячую линию или на линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ.
Напомним, внутренние переселенцы, проживающие в Ивано-Франковской области, могут получить дополнительные выплаты перед зимними холодами. Речь идет о почти 11 тысячах гривен.
Также в Украине хотят расширить список лиц, которые могут претендовать на помощь ВПЛ. Планируется, что выплаты смогут получать и те граждане, которые после полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.