Ежемесячные выплаты внутренним переселенцам: что изменится с 1 ноября

Украинцы, имеющие статус ВПЛ, могут ежемесячно получать 2-3 тысячи гривен от государства. Однако с 1 ноября помощь будут назначать по новой системе.

Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) теперь будут назначать на семью. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

С 1 ноября в Украине меняются правила оформления выплат переселенцам. Изменение коснется только тех, кто будет обращаться за назначением такой помощи впервые.

Ранее для оформления выплат должен был обращаться в соответствующий орган каждый член семьи отдельно. Теперь это может сделать только один человек от всей семьи.

Сколько выплачивают ВПЛ?

Переселенцы сейчас могут получать ежемесячное пособие от государства.

Она составляет:

3 тысячи гривен — для лиц с инвалидностью и детей;

2 тысячи гривен — для всех остальных категорий ВПЛ.

Соответствующие выплаты назначаются на каждого члена семьи, зарегистрированного в базе внутренних переселенцев.

В Минреинтеграции добавили, что в случае, если есть вопросы по такой помощи, можно обратиться на их горячую линию или на линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ.

Напомним, внутренние переселенцы, проживающие в Ивано-Франковской области, могут получить дополнительные выплаты перед зимними холодами. Речь идет о почти 11 тысячах гривен.

Также в Украине хотят расширить список лиц, которые могут претендовать на помощь ВПЛ. Планируется, что выплаты смогут получать и те граждане, которые после полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.