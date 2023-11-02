Земля все дорожает: эксперты объяснили, что сейчас происходит на рынке земли

По подсчетам аналитиков, почти 31 миллион гектаров земли в Украине находится в частных руках, поэтому подорожание соответствует увеличению капитализации рынка сельхозземель.

Средние цены на землю в Украине за девять месяцев 2023 года выросли более чем на 10% — до 38,5 тысяч гривен за гектар. Об этом свидетельствуют данные отчета о состоянии рынка земель, который опубликовали аналитики из Киевской школы экономики (KSE).

Так, отмечается, что более 31 миллиона гектаров украинской земли находится в частной собственности, поэтому рост цены соответствует увеличению капитализации рынка сельхозземель на 115,1 миллиарда гривен. Это почти десятая часть доходов общего фонда бюджета Украины в этом году. При этом, по подсчетам экспертов, в сентябре 2023 года средневзвешенная цена одного гектара всех сельхозземель составила 38,45 тысячи гривен.

"Средневзвешенная цена на землю с целевым назначением "для ведения товарного сельскохозяйственного производства" была выше средней и составила 39 тыс. грн/га. Это означает, что "товарные" земли ценятся рынком несколько больше, чем другие виды сельскохозяйственных земель в Украине", — говорится в документе.

По информации экспертов KSE, самые дорогие земельные участки сельхозназначения в следующих областях:

в Ивано-Франковской;

Львовской;

Волынской;

Тернопольской;

Киевской;

Полтавской.

В то же время самыми низкими цены на землю являются на территориях, где происходят боевые действия, а также во фронтовых областях.

В документе также указано, что по итогам третьего квартала 2023 года было осуществлено 21,4 тысячи транзакций купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения площадью 43,5 тысячи гектаров, что незначительно отличается от показателей второго квартала. Тогда количество договоров на куплю продажи было идентичным, а всего было реализовано 44 тысячи гектаров сельхозугодий.

В четвертом квартале на рынке земли может увеличиться активность прогнозируют в KSE. Причина: жатва окончательно завершится, высвободятся дополнительные ресурсы для покупки земли. Поэтому покупатели, как ожидается, активизируются и возрастет спрос на земельные участки, прогнозируют в KSE.

Заметим, что с 1 января 2024 года покупать сельскохозяйственные участки смогут юридические лица. Также Фокус подробно объяснял, как купить или арендовать участок земли во время войны в Украине.