Блэкауты все же возможны: в FT рассказали, как Украина готовится к зиме

Подготовка энергосистемы к новым атакам россиян активно продолжается. При этом отключения света в осенне-зимний период возможны, и не только из-за войны.

В Украине продолжают укреплять объекты энергетики накануне зимы, чтобы защитить их российских ракет и дронов. При этом не исключается вариант, что даже усилив безопасность, украинцы снова столкнутся с отключениями света. Об этом пишет Financial Times.

Так, отмечается, что отключения света от одного до двух часов вероятно введут, если температура воздуха зимой опустится ниже -10°C. Но периоды без света могут быть и более длительными, если РФ снова начнет массированные атаки на энергообъекты Украины. При этом к такому развитию событий, как отмечают журналисты, в Украине готовы.

"На критической подстанции электросети на севере Украины сооружена стена из бетонных блоков для защиты трансформаторов. Габионы или цилиндрические клетки, наполненные камнями или песком, можно увидеть вокруг другой соседней подстанции, местонахождение которой невозможно раскрыть из-за правил безопасности во время войны", – рассказал изданию премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства назвал такую защиту эффективной, хоть и не на 100%. Но, по его словам, такие блоки и клетки способны защитить объект от дронов и их обломков на 80-90%.

Более того, как отмечает издание, объекты энергетики, не требующие вентиляции, теперь находятся под землей. Поврежденные кабели можно быстро заменить, но чтобы отремонтировать подстанции и трансформаторы понадобится больше времени. К тому же поиск и транспортировка массивных конструкций может растянуться на месяцы. Поэтому запасные части хранятся за границей у партнеров и их можно быстро заказать.

Также Шмыгаль рассказал, что Украина продолжает заниматься децентрализацией энергосистемы. Это снизило вероятность того, что повреждение в одном месте повлияет на другие регионы.

Тем временем напомним, что эксперты считают, сценарий оказаться без электроснабжения более 10 часов возможен лишь для отдельных регионов. Также 12 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что энергосистема способна покрывать обычное зимнее потребление электроэнергии несмотря на все повреждения.