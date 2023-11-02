Деньги агрессора для Украины: в ЕС придумали, как использовать замороженные активы РФ

Пока в Европейском Союзе отсутствует правовая база для того, чтобы передать Украине все замороженные активы России. Но сейчас европейские партнеры занимаются реализацией плана, который позволит Киеву получить некоторые средства агрессора.

В Европейском Союзе согласовали план для использования замороженных активов РФ в пользу Украины. Пока что это не значит, что средства агрессора будут конфискованы и переданы Киеву. Европейские партнеры сейчас планируют отдать нашей стране прибыль от российских финансовых инструментов в Европе. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Отмечается, что для того, чтобы этот план стал реальностью, Евросоюзу придется изменить законодательство. Юридические предложения Еврокомиссия планирует озвучить уже в декабре 2023 года.

Как рассказала заместитель главы Минюста Ирина Мудрая, сейчас западные партнеры хотят использовать доходы, полученные с замороженных активов России. Эти доходы и планируют передать Украине для восстановления. Указанные активы хранятся в основном в виде ценных бумаг, имеющих сроки погашения и выплаты доходов.

"Соответственно, эта ликвидность может быть использована и может работать и приносить доходы. Эти доходы существенно увеличиваются и будут очень полезны нашей стране", – объяснила она.

Получается, что речь не идет именно о российских деньгах, поскольку в ЕС хотят использовать так называемый непредвиденный доход, который был бы получен, если бы не было санкций против России. Впрочем, как отметила представительницы Минюста, Украина до последнего будет настаивать на том, что нам отдали все замороженные за рубежом российские активы.

"Европейскую инициативу, конечно, мы приветствуем, и Украина очень благодарна за поддержку, однако важно, чтобы подобное решение не затмило нашу главную цель – конфискацию активов РФ и передачу их для выплат компенсаций пострадавшим от этой неспровоцированной и несправедливой войны", – подчеркнула Ирина Мудрая.

Активы Центробанка: сколько российских денег заморозили украинские партнеры

В начале 2023 года агентство Bloomberg сообщало, что общая сумма активов ЦБ России, замороженных в странах ЕС и G7, составляет 300 миллиардов евро. При этом 200 миллиардов приходятся на страны Евросоюза.

Глава Минфина РФ заявлял, что из-за санкций Евросоюза, США и других стран Россия потеряла доступ почти к половине золотовалютных резервов. В Киеве уже много раз просили партнеров отдать замороженные российские активы на восстановление Украины. В июне 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Еврокомиссия активно работает над конфискацией российских средств. Главная проблема в том, что европейские законодательные нормы позволяют лишь заморозить активы, поэтому в Брюсселе изучают соответствующую правовую базу.

В то же время эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара в сентябре рассказал Фокусу, что ЕС должен согласиться на передачу замороженных активов РФ и найти возможность реализовать эту процедуру.

" Если после нашей победы в РФ останется тот же режим, другие не демократические страны будут знать, что не понесут никакой финансовой ответственности за военные конфликты. Мы помним, что есть Китай, который может в перспективе решится на боевые действия против Тайваня. И если механизм с конфискацией госсредств и передачи их пострадавшей стороне появится, можно будет хотя бы частично компенсировать потери в результате возможной агрессии", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус подробно разобрался в механизме конфискации российских активов на территории Украины и как эти средства направляют в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Также отметим, что в июле заместитель генерального прокурора США Лиза Монако рассказала, что страна заморозила активы российских олигархов и других лиц на сумму более 1 миллиарда долларов.