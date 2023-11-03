Стаж или зарплата: что больше влияет на размер пенсии

Работающим пенсионерам каждые два года пересчитывают выплату. Однако сам факт продолжения трудовой деятельности не всегда сказывается на размере пенсии.

Перерасчет выплат работающим пенсионерам в Украине проводится не ранее, чем через два года после предыдущего перерасчета или назначения, с учетом увеличенного страхового стажа. Об этом пишет Фокус в новой статье "Солидный стаж не спасет: почему работающие пенсионеры в Украине получают мало и как это изменить".

Самыми распространенными основаниями для перерасчета всех пенсий в Украине являются:

получение большей заработной платы , чем та, которую учли при назначении пенсии по возрасту или инвалидности, в течение не менее двух лет;

, чем та, которую учли при назначении пенсии по возрасту или инвалидности, в течение не менее двух лет; приобретение дополнительного трудового стажа в случае, если человек вышел на пенсию с неполным стажем и продолжил работать. Если он приобретает стаж, достаточный для назначения полной пенсии, то перерасчет можно провести сразу. На общих основаниях пересчитать пенсию с учетом нового стажа разрешается не чаще, чем каждые два года;

в случае, если человек вышел на пенсию с неполным стажем и продолжил работать. Если он приобретает стаж, достаточный для назначения полной пенсии, то перерасчет можно провести сразу. На общих основаниях пересчитать пенсию с учетом нового стажа разрешается не чаще, чем каждые два года; рост прожиточного минимума. Для неработающих пенсионеров перерасчет проводят автоматически со дня, когда установлен размер нового прожиточного минимума, а для работающих — со дня увольнения.

Как пояснил Фокусу Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw", порядок проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам определен ч. 4 статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 18.05.2018 № 10-1.

Перерасчет выплат работающим пенсионерам происходит не чаще, чем раз в два года Фото: pexels.com

"Для перерасчета пенсий, назначенных до вступления в силу этого Закона, учитывается заработная плата (доход), с которой была ранее исчислена пенсия, по документам, имеющимся в пенсионном деле, или по выбору пенсионера — заработная плата (доход) за период, предусмотренный абзацем первым части первой статьи 40 настоящего Закона, то есть для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года, независимо от перерывов, и весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года. При этом заработная плата (доход) для исчисления пенсии определяется в соответствии с частью второй статьи 40 этого Закона с применением средней заработной платы работников, занятых в отраслях экономики Украины за 2002 год", — сказал он.

Размер зарплаты или стаж: что имеет большее значение при перерасчете пенсии

Размер повышения пенсии после перерасчета индивидуален. Он зависит от того, какой страховой стаж имеет человек и какой заработок получал.

"Перерасчет уже назначенной пенсии производится из заработной платы, с которой исчислена пенсия, но если полученная заработная плата снижает коэффициент заработной платы, которая берется для исчисления пенсии, то применяется тот показатель, с которым лицо выходило на пенсию. Поэтому здесь определяющим моментом является размер заработной платы, которую получает пенсионер", — пояснила Фокусу Елена Воронкова, адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича.

Продолжение трудовой деятельности после назначения пенсии только тогда сказывается на размере выплаты, когда получаемая официальная зарплата превышает среднюю по стране

По ее словам, коэффициент страхового стажа мало влияет на повышение пенсии — за один год работы он "добавляет" около одной сотой процента.

"Таким образом, осуществление лицом трудовой деятельности после назначения пенсии существенно повлияет на увеличение размера последней только в том случае, если лицо за этот период получает официально заработную плату сверх средних показателей по стране", — отметила Елена Воронкова.

Женщины, которые вышли на заслуженный отдых, могут получить доплату на стаж, если он превышает 30 лет Фото: pexels.com

Пенсионеры, которые имеют солидный трудовой стаж, могут рассчитывать на надбавку. Доплата выплачивается мужчинам, которые имеют более 35 лет страхового стажа и женщинам с более, чем 30 лет. Однако фактически доплата несущественна.

"Для исчисления доплаты берется 1 процент от пенсии, и то не реальной, которую получает пенсионер, а минимальной в году, в котором такое лицо вышло на пенсию", — сказала Воронкова и добавила, что фактический размер такой доплаты иногда составляет 40-50 грн.

Напомним, выйти на пенсию по возрасту в Украине можно по достижении 60 лет как для мужчин, так и для женщин. В 2024 году для этого необходимо иметь не менее 31 года трудового стажа. Количество лет необходимого стажа постоянно растет.

Также Фокус писал, что большинству украинцев в ноябре пенсии поднимать не будут. Исключение составляют те пенсионеры, которым в октябре исполнится 70, 75 или 80 лет.