Руководителя Полтавского ГОКа подозревают в неуплате налогов на более чем 2 млрд грн

Сейчас подозреваемый находится под стражей по другому делу. Его также подозревают в незаконной добыче ископаемых на 157 млрд грн.

Главе Полтавского горно-обогатительного комбината Украины сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более чем 2 млрд гривен. Об этом сообщают в Бюро экономической безопасности.

Отметим, что в Бюро не называют имени подозреваемого, однако вероятно речь идет о руководителе Полтавского ГОКа Викторе Лотоусе.

По данным следствия, для уклонения от уплаты налогов руководитель комбината вносил ложные сведения в документы. Так, в течение апреля 2018 — февраля 2021 годов в бюджет не поступило около 2,2 млрд грн уплаты за пользование недрами месторождения железных руд.

"В налоговых декларациях предприятия отражался объем и стоимость товарной продукции в виде руды дробленой, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей", — говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, подозреваемый действовал в предварительном сговоре с главным бухгалтером и другими лицами. Отмечается, что главному бухгалтеру ГОКа по данному факту уже было сообщено о подозрении ранее.

Сейчас руководитель горно-обогатительного комбината находится под стражей, однако в другом производстве. Мужчину также подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых на около 157 млрд гривен.

Полтавский ГОК: что известно

Полтавский горно-обогатительный комбинат расположен в г. Горишние Плавни и является одним из крупнейших экспортеров железорудных окатышей в Европу. Комбинат принадлежит швейцарской группе компаний FERREXPO бизнесмена Константина Жеваго.

Отметим, что задержали беглого бизнесмена в декабре 2022 года на горнолыжном курорте в Куршевеле. Уже 29 декабря компания FERREXPO опубликовала сообщение в котором отметила, что Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров.

Уже в марте этого года Хозяйственный суд Киева арестовал долю бизнесмена в размере 50,3% в трех горно-обогатительных комбинатах, среди которых Полтавский ГОК.

В конце июня этого года ГБР сообщало, что предъявило подозрение руководству комбината в схеме на 400 млн грн. По данным следствия, должностные лица комбината добывали и продавали полезные ископаемые без соответствующих разрешений. Средства от продажи выводились через конвертационные центры. Подозрения получили шесть человек.

В сентябре этого года правоохранители сообщали о новой схеме — на 157 млрд гривен. По данным следствия с 2015 до 2021 года компания незаконно добыла более 20 млн куб. полезных ископаемых. Убытки от такой деятельности составляют более 157 млрд гривен.

Также стоит отметить, что 26 сентября председателю правления Полтавского ГОКа была избрана Печерским районным судом Киева мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 млрд грн. Впрочем 30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога до 400 млн грн.

Уже второго ноября группа компаний FERREXPO опубликовала сообщение, в котором заявила, что оплатит уменьшенный залог за главу Полтавского ГОКа.

Напомним, в сентябре ГБР сообщило, что ВСУ передали конфискованный вертолет беглого миллиардера Жеваго. Он принадлежал подконтрольному юридическому лицу бизнесмена, однако тот использовал транспорт в личных целях, когда находился в Украине.

Отметим, недавно журналисты показали, где живут украинские бизнесмены во время войны. Так, по информации СМИ, Константин Жеваго заканчивает ремонт пентхауса в одном из лондонских домов.