Задолжал 46 миллиардов гривен: у олигарха Констанина Жеваго арестовали часть активов

После попыток бизнесмена и бывшего депутата скрыть факты владения имуществом, суд арестовал долю Константина Жеваго в размере 50,3% в трех горно-обогатительных комбинатах его группы Ferrexpo AG.

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Хозяйственный суд Киева после иска Фонда гарантирования арестовал активы владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в рамках дела о возмещении убытков банка на 46 миллиардов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Известно, что арест активов бизнесмена и бывшего депутата произошел после попыток ответчика скрыть факты владения имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда.

При этом руководители, акционеры и бенефициары неплатежеспособного банка были обязаны сообщить Фонду информацию о том, каким имуществом (активами) они владеют, а также проинформировать об обязательствах по требованию.

"Жеваго такое требование не выполнил", — отмечают в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

Поэтом суд арестовал долю Константина Жеваго в размере 50,3% в трех горно-обогатительных комбинатах его группы Ferrexpo AG:

Полтавском

Еристовском

Белановском.

Отмечается, что эти доли через Ferrexpo AG опосредованно принадлежат бизнесмену.

Также суд запретил другим связанным с ним компаниям отчуждать указанные активы.

"Сейчас иск Фонда к владельцу банка находится в первой инстанции в украинской юрисдикции, и крайне важно, чтобы за время рассмотрения этого дела активы были сохранены в полном объеме и впоследствии могли быть направлены на возмещение убытков, причиненных кредиторам банка", — сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Виктор Новиков.

Тем временем компания Ferrexpo на своем официальном сайте заявила, что арест доли бизнесмена в трех горно-обогатительных комбинатах — является часть продолжающейся серии судебных разбирательств против бизнесмена. В компании считают, что все это связано с "с текущими делами в Украине с участием бизнесмена и одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года".

Еще в компании напомнили, что ранее успешно обжаловали аналогичный арест примененный к акциям Ferrexpo AG в Полтавском горно-обогатительном комбинате.

Как Константин Жеваго оказался под арестом

Его задержали 27 декабря 2022 года горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах после соответствующего запроса со стороны Украины. По версии следствия, Жеваго организовал механизм растраты $113 млн своего банка АО "Банк "Финансы и Кредит"". Ему выдвинули подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, а суд отправил его под экстрадиционный арест.

В Государственном бюро расследований сообщали, что на имущество подозреваемого бизнесмена наложен арест. В частности, речь идет об акциях его компаний на сотни миллионов гривен и объектах недвижимости.

Уже 5 января 2023 года Константин Жеваго вышел на свободу под залог в 1 миллион евро. В издании Reuters отмечали, что Жеваго не считает себя виновным, уверяя, что его дело политически мотивировано.

В октябре 2019 года ГБР объявило в розыск Константина Жеваго, а в декабре того же года украинский суд выдал разрешение на его арест. В августе также стало известно, что журналисты "Украинской правды" разыскала беглого олигарха Константина Жеваго в Монако на собственной яхте под названием "Z".