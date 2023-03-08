Заборгував 46 мільярдів гривень: у олігарха Костянина Жеваго заарештували частину активів

Після спроб бізнесмена та колишнього депутата приховати факти володіння майном, суд заарештував частку Костянтина Жеваго у розмірі 50,3% у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах його групи Ferrexpo AG.

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Господарський суд Києва після позову Фонду гарантування заарештував активи власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго у межах справи про відшкодування збитків банку на 46 мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відомо, що арешт активів бізнесмена та колишнього депутата відбувся після спроб відповідача приховати факти володіння майном, за рахунок якого у майбутньому можуть бути задоволені позовні вимоги Фонду.

При цьому керівники, акціонери та бенефіціари неплатоспроможного банку зобов'язані були повідомити Фонду інформацію про те, яким майном (активами) вони володіють, а також проінформувати про зобов'язання на вимогу.

"Жеваго таку вимогу не виконав", — зазначають у Фонді гарантування вкладів фізосіб.

Тому суд заарештував частку Костянтина Жеваго у розмірі 50,3% у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах його групи Ferrexpo AG:

Полтавському

Єристовському

Бєлановському.

Зазначається, що ці частки через Ferrexpo AG опосередковано належать бізнесменові.

Також суд заборонив іншим пов'язаним із ним компаніям відчужувати зазначені активи.

"Зараз позов Фонду до власника банку знаходиться в першій інстанції в українській юрисдикції, і вкрай важливо, щоб за час розгляду цієї справи активи були збережені в повному обсязі і згодом могли бути направлені на відшкодування збитків, завданих кредиторам банку", — повідомив заступник директора. розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Віктора Новікова.

Тим часом компанія Ferrexpo на своєму офіційному сайті заявила, що арешт частки бізнесмена в трьох гірничо-збагачувальних комбінатах — є частиною серії судових розглядів проти бізнесмена, що тривають. У компанії вважають, що все це пов'язано з "з поточними справами в Україні за участю бізнесмена та одного із підприємств, якими він володів до 2015 року".

Ще в компанії нагадали, що раніше успішно оскаржили аналогічний арешт, застосований до акцій Ferrexpo AG у Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті.

Як Костянтин Жеваго опинився під арештом

Його затримали 27 грудня 2022 року гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах після відповідного запиту з боку України. За версією слідства, Жеваго організував механізм розтрати $113 млн. свого банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит"". Йому висунули підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а суд надіслав його під екстрадиційний арешт.

У Державному бюро розслідувань повідомляли, що на майно підозрюваного бізнесмена накладено арешт. Зокрема, йдеться про акції його компаній на сотні мільйонів гривень та об'єкти нерухомості.

Вже 5 січня 2023 року Костянтин Жеваго вийшов на волю під заставу 1 мільйон євро. У виданні Reuters зазначали, що Жеваго не вважає себе винним, запевняючи, що його справа політично мотивована.

У жовтні 2019 року ДБР оголосило у розшук Костянтина Жеваго, а у грудні того ж року український суд видав дозвіл на його арешт. У серпні також стало відомо, що журналісти "Української правди" розшукала олігарха-втікача Костянтина Жеваго у Монако на власній яхті під назвою "Z".