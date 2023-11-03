Меньше мусора: где в Украине хотят построить четыре завода для борьбы с отходами

На строительство заводов, которые способны перерабатывать до 500 тонн отходов ежегодно, нужно около 130 миллионов евро.

Из-за войны многие проблемы в Украине стали неактуальными, в частности проблема с утилизацией бытовых отходов. Так, в нашей стране есть всего один мусоросжигательный завод, который работает в Киеве. Но вскоре ситуация может улучшиться, например, в Полтавской области, где заявили о планах построить сразу четыре мусороперерабатывающих завода. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе Минприроды.

Отмечается, что соответствующий меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры управления отходами уже подписан.

"Это позволит эффективнее сотрудничать по разным направлениям. А главное – построить четыре мусороперерабатывающих завода в Полтавской, Кременчугской, Лубенской и Кобеляцкой общинах", – рассказал председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По данным местных властей, ежегодно в области образуется около 280 тысяч тонн твердых бытовых отходов.

"Наша общая цель – запустить процессы создания в регионе мусорообрабатывающего кластера, с помощью которого будет решена проблема с отходами. Евроинтеграционный рамочный закон "Об управлении отходами" открывает двери инвесторам, также появятся условия для создания в Украине современной мусороперерабатывающей инфраструктуры", – отметил Руслан Стрелец.

Он также отметил, что заводы позволят логистически покрыть мусоропереработкой всю область. На их запуск потребуется несколько лет. Стоимость проекта – около 120-130 миллионов евро. Заводы построят с помощью американских или европейских партнеров, переговоры с некоторыми из них уже ведутся.

Отмечается, что мусор на этих предприятиях будут обрабатывать с помощью современных технологий:

переработка органических отходов с последующим производством биометана;

глубокая сортировка с выделением ресурсоценных материалов и так далее.

На мощностях заводов можно будет перерабатывать до 500 тонн отходов ежегодно.

Налог на захоронение мусора

Над его внедрением уже активно работает Министерство экологии совместно с Минфином и Государственной налоговой службой. По словам замглавы Минприроды Виктории Киреевой, главная идея налога — сделать так, чтобы захоронение отходов стало невыгодным.

"Хотим платить меньший налог – начинаем сортировать. Когда появится рынок сортировки, спроса и предложения, тогда все это начнет развиваться. Это будет новая сфера развития и изготовления определенной продукции из вторсырья", — объяснила она.

Отметим, что сортировать бытовой мусор украинцев обязали еще в 2018 году благодаря соответствующему закону. Например, крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов. Также Фокус рассказывал, как украинские компании борются за экологию.