Перспективы не радужные: в Минфине объяснили, почему важна финподдержка от Запада

Министр финансов Сергей Марченко заявил, без финансовой поддержки со стороны западных стран в Украине разгорится экономический кризис, но нестабильность, в таком случае, грозит и странам Евросоюза.

В Украине начнется экономический кризис уже в 2024 году, если страны-партнеры откажутся от финансовой поддержки, которой обеспечивают нашу страну с момента полномасштабного вторжения ВС РФ. При самом худшем варианте в государственном бюджете появится "дыра" на сумму в около 29 миллиардов долларов, сообщает издание Politico.

Министр финансов Украины Сергей Марченко объяснил журналистам, что финансовая и экономическая стабильность Украины важна и для стран Европейского Союза.

"Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что помимо войны нас ждет экономический кризис. Если Украина окажется в кризисе, это будет иметь побочные эффекты в ЕС", — сказал чиновник.

По мнению министра, последствия экономического кризиса "будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы".

"Начнется миграция из-за побочного эффекта, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, а также, возможно, снова на нефть и газ", — подчеркнул он.

По его словам, Украине нужна срочная помощь, и страна готова проводить реформы, в частности, в антикоррупционной сфере.

"Мы готовы к обсуждению, но не готовы к тому, что это может стать причиной задержки предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года", — подчеркивает Марченко.

Также глава Минфина снова призвал союзников передать Украине около 300 миллиардов долларов российских активов, которые были заморожены на зарубежных счетах с момента начала полномасштабной войны.

"Для Украины является законным приоритетом получение этих российских замороженных активов для восстановления Украины", — добавил Сергей Марченко.

Тем временем в ЕС уже согласовали план для использования замороженных активов РФ в пользу Украины. Речь идет о том, что Киев должен получить прибыль от российских финансовых инструментов в Европе. Юридические предложения для старта этого процесса Еврокомиссия планирует озвучить уже в декабре 2023 года.

Напомним также, что с 1 января Киев должен стать участником программы Ukrainian Facility от ЕС, предусматривающей финансирование в размере 50 миллиардов долларов на следующие четыре года. Однако пока что финансирование находится под вопросом, поскольку Венгрия и Словакия не поддерживают выделение этих денег Украине.