Новая специальность, новая зарплата. Как государство способствует трудоустройству украинцев

Чтобы помочь украинцам в трудоустройстве, Государственная служба занятости, среди прочего, оказывает услуги по профессиональному обучению безработных. За январь — октябрь 2023 года ими воспользовалось почти 29 тыс. зарегистрированных безработных. Учитывая внутреннюю экономическую ситуацию и мировые тенденции, переобучение будет становиться все более популярным, но поможет ли это украинцам зарабатывать на жизнь?

Оживление экономической активности обусловливает и восстановление рынка труда, но ситуация до сих пор остается сложной из-за последствий войны. Об этом говорится в новом "Инфляционном отчете" НБУ за октябрь 2023 года. Там отмечается, что осенью продолжался рост спроса на работников, который ускорился еще весной, но в дальнейшем был вызван преимущественно сезонными факторами. С другой стороны, по данным НБУ, восстановление рынка труда происходит неравномерно в разрезе отраслей и регионов, что отражает изменения в структуре экономики.

"Рост спроса на рабочую силу сказался на постепенном улучшении занятости украинцев, о чем свидетельствовали опросы домохозяйств и оценки по их результатам. Зато предприятия, по опросам НБУ, в течение 2023 года или не изменили количества работников (51% респондентов), или даже их сокращали (35% респондентов, в среднем на 6%). Все больше предприятий испытывают недостаток квалифицированных работников, хотя оценки различаются по видам деятельности — сейчас чаще указывают на проблему строительные предприятия и предприятия перерабатывающей промышленности. Эти тенденции свидетельствуют о значительных структурных дисбалансах на рынке труда", — сообщили специалисты Нацбанка. Фокус исследовал ситуацию с безработицей в Украине, а также, каким образом государство помогает украинцам находить новую работу.

Женщин — больше всего. Какова безработица в Украине и в каких областях ее уровень выше

В январе — сентябре 2023-го количество безработных, по данным Государственного центра занятости, составляло 417,9 тыс. человек. За аналогичный период предыдущего года цифра была более чем в полтора раза больше — 784,4 тыс. человек. В общем количестве зарегистрированных безработных преобладают женщины — 74,6 тыс. человек (или 72%) против мужчин — 28,7 тыс. человек (или 28%). Среди них 22% были в возрасте до 35 лет; 29% — от 35 до 44 лет и столько же в возрасте от 45 до 55 лет; 20% — группа лиц старше 55 лет. Большинство — 43% зарегистрированных безработных — имели высшее образование, 37% — профессионально-техническое, 20% — общее среднее образование.

Днепропетровская, Харьковская области и Киев — в лидерах по безработице Фото: коллаж Фокус

С сентября специалисты констатируют увеличение количества предложений работы. По состоянию на 1 октября 2023 года в Государственной службе занятости насчитывалось 67,0 тыс. вакансий. Больше всего работодатели нуждались в:

квалифицированных рабочих с инструментом — 21% (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, пекарь, маляр);

— 21% (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, пекарь, маляр); рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16% (водитель, токарь, тракторист, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, оператор станков);

— 16% (водитель, токарь, тракторист, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, оператор станков); работников сферы торговли и услуг — 15% (повар, продавец, охранник, официант, младшая медицинская сестра, бармен, помощник воспитателя, социальный рабочий, парикмахер, бариста);

15% (повар, продавец, охранник, официант, младшая медицинская сестра, бармен, помощник воспитателя, социальный рабочий, парикмахер, бариста); профессионалах — 14% (учитель, воспитатель, фармацевт, врач общей практики-семейный врач, инженер, практический психолог, инспектор);

— 14% (учитель, воспитатель, фармацевт, врач общей практики-семейный врач, инженер, практический психолог, инспектор); неквалифицированных работниках — 11% (подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, сторож);

11% (подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, сторож); специалистах — 11% (сестра медицинская, ассистент учителя, бухгалтер, механик, диспетчер).

Зато наибольшая нехватка вакансий наблюдалась для

менеджеров по сбыту — на 0,6 тыс. безработных управляющих по сбыту было 279 вакансий;

— на 0,6 тыс. безработных управляющих по сбыту было 279 вакансий; экономистов — на 0,6 тыс. безработных экономистов — 131 вакансия;

— на 0,6 тыс. безработных экономистов — 131 вакансия; администраторов — на 0,7 тыс. безработных администраторов — 243 вакансий;

— на 0,7 тыс. безработных администраторов — 243 вакансий; госслужащих — на 1,0 тыс. безработных специалистов государственной службы (местного самоуправления) — 322 вакансии.

Среди зарегистрированных безработных преобладают женщины — 72%

В течение января-октября 2023 года при содействии Государственной службы занятости новое рабочее место нашли 202,9 тыс. человек, из них мужчины составляли 34%. В региональном разрезе наибольшая доля трудоустроенных пришлась на Ивано-Франковскую, Ровенскую, Тернопольскую, Волынскую и Львовскую области.

Другое образование. Что предлагают центры занятости в Украине

Как рассказали Фокусу в Государственной службе занятости, зарегистрированные безработные могут получить услуги по профессиональному обучению. Оно предусматривает:

профессиональную подготовку;

переподготовку;

повышение квалификации.

Обучение происходит:

в учреждениях профессионально-технического образования;

в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости (далее ЦПТО ГСЗ);

непосредственно у работодателя за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Больше всего работодатели нуждаются в квалифицированных рабочих с инструментом Фото: pexels.com

Сегодня в структуре службы занятости полноценно действуют 8 таких центров (Днепропетровский, Полтавский, Харьковский, Одесский, Львовский, Ровенский, Сумской, Ивано-Франковский). Они осуществляют образовательную деятельность по 95 лицензированным рабочим профессиям и более чем 365 образовательным программам повышения квалификации .

Предлагая профессиональное обучение, служба занятости учитывает требования рынка труда, заказ работодателя, а также перспективы предпринимательской деятельности. Во время обучения зарегистрированные безработные могут получить:

пособие по безработице в размерах и сроки, установленные в соответствии с законодательством Украины;

компенсацию фактических расходов на проезд к месту обучения и в обратном направлении за каждый день обучения (кроме расходов на проезд в городском транспорте);

жилье на период обучения.

Профессиональное обучение предусматривает компенсацию фактических расходов на проезд к месту обучения и в обратном направлении, кроме того предоставляется жилье Фото: pexels.com

Человек, который согласится на такое обучение, имеет определенные обязательства.

"В случае прекращения обучения под заказ работодателя без уважительных причин или отказа работать по приобретенной профессии, зарегистрированный безработный в течение 30 дней должен возместить центру занятости, который заключил с ним договор на профессиональное обучение, сумму расходов на профессиональное обучение, проезд к месту расположения учебного заведения и в обратном направлении, проживание в период обучения и медосмотр", — отметили в службе занятости в ответ на запрос Фокуса.

В случае отказа от обучения, нужно возместить расходы на обучение, проезд, проживание и медосмотр

В течение января-октября 2023 года профессиональное обучение при содействии службы занятости проходили почти 29 тыс. зарегистрированных безработных, из них — 17,4 тысяч учились в ЦПТО ГСЗ. Уровень трудоустройства после профессионального обучения в 2023 году составляет 83%, заверили в ведомстве. По данным Государственной службы занятости, безработные, которые трудоустраиваются по вакансиям по направлению ГСЗ, по состоянию на 1 октября 2023 года в среднем получали такую зарплату:

начальник отдела — 13146 грн;

главный механик — 15566 грн;

начальник бригады — 28715 грн;

техник — электрик — 10327 грн;

мастер буровой — 26500 грн;

мастер по ремонту оборудования — 20183 грн.

Средняя зарплата рабочих в Украине составляет 19 000 грн Фото: УНИАН

"Средняя зарплата в категории "Рабочие специальности, производство" в Украине — 19000 грн. Это медиана заработных плат по данным из 48850 вакансий, размещенных на Work.ua в этой категории за последние 3 месяца, средняя зарплата, указываемая в резюме в категории "Рабочие специальности, производство" в Украине — 18000 грн. Это медиана заработных плат по данным из 16875 резюме, размещенных на Work.ua в этой категории за последние 3 месяца, — рассказала Фокусу PR-менеджер компании Виктория Белякова.

Ваучеры и профобучение: что предлагают внутренне перемещенным лицам

Украинцы, которые из-за войны вынуждены были покидать дома, часто пополняли ряды безработных. В течение января-сентября 2023 года услуги службы занятости получали 49,5 тыс. внутренне перемещенных лиц, то есть переселенцев. А статус зарегистрированного безработного имели 40,1 тыс. переселенцев. В итоге найти работу по новому месту жительства удалось не всем.

"Новое рабочее место при содействии службы занятости нашли 12 тыс. внутренних переселенцев. Профессиональное обучение по направлению службы проходили 2,2 тыс. человек", — отметили Фокусу в Государственной службе занятости.

Кроме того, ВПЛ могут в Государственном центре занятости получить ваучер на обучение. Он позволяет бесплатно повысить образовательно-квалификационный уровень путем переподготовки, подготовки по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности, подготовки на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) уровня высшего образования), специализации и повышения квалификации.

Ваучер также могут получить:

участники боевых действий (УБД);

уволенные с военной службы;

лица в возрасте 45+;

лица, пострадавшие в результате войны;

лица с инвалидностью;

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы

вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Обучение проходит по утвержденному Министерством экономики Перечню профессий, специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер. Он сейчас насчитывает 124 профессии и специальности, в частности в сфере ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и тому подобное.

Самые популярные направления обучения по ваучерам — "Психология", "Медсестринство", "Повар"

В течение 10 месяцев 2023 года ваучер на обучение получили 16,2 тыс. человек. Наибольшее количество ваучеров было выдано по специальностям "Психология" — 3,3 тыс., "Медсестринство" — 2,7 тыс., "Социальная работа" — 684, "Дошкольное образование" — 443, "Среднее образование (по предметным специализациям)" — 409, "Медицина" — 324, а также по профессиям: "Повар" — 1,5 тыс., "Водитель автотранспортных средств" — 655, "Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства" — 432, "Электрогазосварщик" — 410, "Кондитер" — 247.

Война, автоматизация процессов, новые технологии: почему переквалификация кадров неизбежна

В Украине сегодня наблюдается структурная безработица. То есть много людей, которые не могут найти работу по своей основной специальности, говорит Фокусу руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua Наталья Слинько. Вызов, когда людям приходится переучиваться во взрослом возрасте, — только начинает просматриваться.

По ваучеру в Украине можно получить одну из 124 профессий Фото: pexels.com

"Запрос [на переобучение] однозначно растет. Без этого мы никак не обойдемся. Нам придется менять свои квалификации, в том числе, и на рабочие, особенно, если нет возможности найти работу по своей профессии. Это все связано со многими факторами. Война — только один из них. Обстоятельства вообще в мире, не только в нашей стране, связанные с автоматизацией ручного труда, создание новых технологий, где приходится менять и адаптировать свои рабочие места", — пояснила она.

"Безработные будут соглашаться на смену профессии, если будут видеть перспективу заработать и приемлемое соотношение "цена — качество", — говорит Фокусу эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

Однако работодатели, хотя и испытывают дефицит кадров, не спешат повышать зарплаты. Поэтому, будет ли соглашаться безработный, в том числе и ВПЛ, снова сесть за парту, зависит от психологического и финансового состояния человека. "Если он в отчаянии, будет соглашаться на любой уровень заработной платы. Есть люди, которые согласны идти по ступенькам, по ступенькам, чтобы достичь больших результатов на новом месте и в новой профессии. Конечно, будут люди, которые до последнего будут искать пути, какую-то благотворительную помощь, чтобы выживать, или имеют запас, чтобы искать такую работу, которая соответствует их профайлу", — резюмировала Наталья Слинько.