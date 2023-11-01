Нехватка рабочих рук: каких специалистов активно ищут работодатели
На портале Государственной службы занятости осенью украинцы могут найти 103 тысячи вакансий, тогда как летом их количество составляло 83 тысячи.
На рынке труда в Украине постепенно увеличивается количество вакансий, при этом работодателям сейчас сложно найти некоторых специалистов. Так, например, существует дефицит в рабочих профессиях и сфере торговли. Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Важно
Отмечается, что на портале Государственной службы занятости осенью насчитывалось 103 тысячи вакансий, а вот летом предложений было всего 83 тысячи.
Наибольшая нехватка работников, которую зарегистрировали в службе занятости, зафиксирована:
- в Киеве — 11 тысяч вакансий;
- в Львовской области — 11 тысяч;
- в Днепропетровской области— 5 тысяч;
- в Киевской области — 4 тысячи;
- в Одесской области — 4 тысячи.
В Госслужбе считают, что рост спроса работодателей на работников свидетельствует о том, что экономическая активность Украины возобновляется даже в условиях войны. Например, если в 2022 году на одно свободное рабочее место в среднем претендовало девять человек, то сейчас на одну вакансию — всего двое соискателей работы.Важно
Сейчас работодатели особо нуждаются в квалифицированных специалистах. В базе данных службы занятости есть предложения работы с довольно высокой зарплатой. Самые популярные вакансии:
- квалифицированные рабочие с инструментом — 21% (швеи, электромонтеры, слесари-ремонтники, сантехники, маляры, пекари);
- рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16% (водители, токари, трактористы-машинисты с/х производства, фрезеровщики);
- работники сферы торговли и услуг — 15% (повара, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, охранники, официанты, парикмахеры);
Что касается зарплат, то работодатели предлагают:
- литейщикам металлов и сплавов — 70 тысяч гривен;
- слесарям-инструментальщикам — 60 тысяч гривен;
- агрономам — 52 тысячи гривен.
Напомним, ранее Фокус рассказывал, какие должности в Украине будут сокращены уже в 2024 году и почему. Также в Верховной Раде недавно был зарегистрирован законопроект, который касается условий дистанционного формата работы. Так, нардепы хотят разрешить одному из родителей работать онлайн на время обучения на "дистанционке" ребенка.