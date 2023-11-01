Брак робочих рук: яких фахівців активно шукають роботодавці

На порталі Державної служби зайнятості восени українці можуть знайти 103 тисячі вакансій, тоді як влітку їхня кількість становила 83 тисячі.

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На ринку праці в Україні поступово збільшується кількість вакансій, при цьому роботодавцям зараз складно знайти деяких фахівців. Так, наприклад, існує дефіцит у робітничих професіях і сфері торгівлі. Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Зазначається, що на порталі Державної служби зайнятості восени налічувалося 103 тисячі вакансій, а от влітку пропозицій було всього 83 тисячі.

Найбільша нестача працівників, яку зареєстрували в службі зайнятості, зафіксована:

у Києві — 11 тисяч вакансій;

у Львівській області — 11 тисяч;

у Дніпропетровській області — 5 тисяч;

у Київській області — 4 тисячі;

в Одеській області — 4 тисячі.

У Держслужбі вважають, що зростання попиту роботодавців на працівників свідчить про те, що економічна активність України відновлюється навіть в умовах війни. Наприклад, якщо 2022 року на одне вільне робоче місце в середньому претендувало дев'ять осіб, то зараз на одну вакансію — лише двоє шукачів роботи.

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Зараз роботодавці особливо потребують кваліфікованих фахівців. У базі даних служби зайнятості є пропозиції роботи з досить високою зарплатою. Найпопулярніші вакансії:

кваліфіковані робітники з інструментом — 21% (швачки, електромонтери, слюсарі-ремонтники, сантехніки, малярі, пекарі);

робітники з обслуговування, експлуатації устаткування і машин — 16% (водії, токарі, трактористи-машиністи с/г виробництва, фрезерувальники);

працівники сфери торгівлі та послуг — 15% (кухарі, продавці продовольчих і непродовольчих товарів, охоронці, офіціанти, перукарі);

Що стосується зарплат, то роботодавці пропонують:

ливарникам металів і сплавів — 70 тисяч гривень;

слюсарям-інструментальникам — 60 тисяч гривень;

агрономам — 52 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, які посади в Україні скоротять уже 2024 року і чому. Також у Верховній Раді нещодавно було зареєстровано законопроєкт, який стосується умов дистанційного формату роботи. Так, нардепи хочуть дозволити одному з батьків працювати онлайн на час навчання на "дистанційці" дитини.