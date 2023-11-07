Самый крупный кредитор в мире: Китаю должны более 1 трлн долларов, — CNN

По мнению исследователей, Китай все чаще старается выступать в роли международного антикризисного менеджера, предоставляя развивающимся и бедствующим странам займы экстренной помощи.

Масштабный инфраструктурный проект КНР "Один пояс — один путь" (BRI) принес странам-участницам не только большое число инвестиционных проектов, но и огромные долги. Об этом сообщает CNN.

Согласно отчету, опубликованному 6 ноября американским исследовательским институтом AidData, за первые десять лет проекта Китай предоставил развивающимся странам в течение 2000-2021 годов кредитов примерно на 1,34 триллиона долларов. Деньги пошли на строительство мостов, портов и автомагистралей, причем сегодня уже большинство дебиторов перешли в стадию погашения.

"Общая непогашенная задолженность Китая по данной инициативе составляет не менее 1,1 триллиона долларов (935 миллиардов евро), что делает его крупнейшим в мире сборщиком долгов", — говорится в докладе.

Вместе с тем AidData сообщила, что Пекин теперь выделил помощь и кредиты "на сумму около 80 миллиардов долларов в год" странам с низким и средним уровнем дохода. На самом деле исследователи AidData подчеркивают, что крупнейший в мире двусторонний кредитор перешел от инфраструктурного финансирования к спасательному кредитованию. При этом, по оценкам экспертов, 80% кредитов поддерживают страны, находящиеся в финансовом затруднении.

В октябре на саммите, посвященном 10-летию с момента начала этой инициативы, Си Цзиньпин заявил, что Китай вложит в BRI более 100 миллиардов долларов новых средств. При этом сторонники "Нового шелкового пути" неоднократно подчеркивали, что проект обеспечит экономический рост на глобальном Юге. Однако критики инициативы жаловались на непрозрачность заключаемых контрактов и значительный ущерб окружающей среде.

"В то же время на Западе и в некоторых странах-реципиентах, таких как Шри-Ланка и Замбия, раздавалась критика того, что инфраструктурные проекты, финансируемые Китаем, обременяли их долгами, которые они не могли погасить", — пишет CNN.

В настоящее время 55% кредитов официального сектора Китая развивающимся странам вступили в период погашения, согласно анализу более чем двух десятилетий зарубежного финансирования Китая в 165 странах, опубликованному AidData.

"Эти долги подлежат погашению в новом и сложном финансовом климате высоких процентных ставок, проблем с местными валютами и замедления глобального роста. Многие из них были выданы в течение (периода BRI, начиная с 2013 года. — Ред.) и имели 5-, 6- или 7-летние льготные периоды, когда заемщикам не нужно было возвращать долг", — прокомментировал ситуацию исполнительный директор AidData и автор отчета Брэд Паркс.

Между тем, исследователи AidData предупредили, что те страны, которые уже имеют долги и стремятся рефинансировать кредиты Пекина на экстренную помощь, "должны помнить об опасности обмена менее дорогих долгов на более дорогие".

Новая ипостась Китая

AidData сообщает, что до 2008 года Пекину никогда не приходилось иметь дело с более чем 10 финансово проблемными странами с невыплаченными долгами.

"Финансирование крупных инфраструктурных проектов, которые снискали расположение Пекина во всем развивающемся мире, резко сокращается. Вместо этого, по данным AidData, Китай предоставляет значительное количество кредитов на экстренное спасение", — подчеркивает CNN.

По словам исследователей, Китай остается крупнейшим в мире официальным источником финансирования развития и продолжает превосходить по кредитованию любую отдельно взятую развитую экономику стран G7, а также многосторонних кредиторов. И это несмотря на то, как замечают эксперты издания, что Соединенные Штаты и их партнеры по Большой семерке активизировали свои конкурирующие усилия.

Примечательно, что 58% кредитов составляют займы экстренной помощи, которые помогают бедствующим странам оставаться на плаву, укрепляя валютные резервы и кредитные рейтинги или помогая им выплачивать долги другим международным кредиторам.

"Это означает, что Китай все чаще выступает в роли международного антикризисного менеджера", — говорится в отчете AidData.

Кроме того, показательным является то, что не все, кто находится в долговом кризисе, получают кредит экстренной помощи от Китая.

"Мы обнаружили, что они на самом деле направляют эти кредиты только крупнейшим заемщикам "Пояса и пути", баланс которых у китайских банков наибольший. На поверхностном уровне Китай спасает заемщиков, но на более глубоком уровне он спасает собственные банки", — подчеркнул Паркс.

Проект "Один пояс — один путь" — что известно

Проект BRI ("Один пояс — один путь") — это инициатива лидера КНР Си Цзиньпиня, начатая в 2013 году и направленная на азиатские, африканские и некоторые европейские страны и призванная обеспечить доступ Китая к их рынкам.

По данным КНР, более 150 стран подписались на BRI. Китай финансирует почти 21 000 проектов примерно в 165 странах.

Цифры AidData основаны на базе данных, отслеживающей кредитные и грантовые обязательства правительства Китая и государственных кредиторов перед заемщиками государственного и частного секторов в странах с низким и средним уровнем дохода в период с 2000 по 2021 год на сумму 1,34 триллиона долларов.

Напомним, Фокус писал, что Китай, РФ и Иран распространяют пропаганду против США и Израиля, намереваясь подорвать их позиции.

Вместе с тем, Фокус сообщает, что Китай и Соединенные Штаты Америки обсудят контроль над ядерным оружием в ближайшее время. В последний раз такой диалог был во времена правления президента Барака Обамы.