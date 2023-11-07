Германия хочет сократить помощь беженцам: затронет ли это украинцев, — DW (видео)

По данным ЕС, пособия для беженцев в Германии более щедры, чем в других странах союза.

В Германии с 2024 года сократят выплаты всем беженцам, чтобы снизить нагрузку на местные бюджеты и сократить число мигрантов, которые не ищут работу, а живут лишь на пособие. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как пишет издание, Германия пересматривает политику в отношении беженцев, поскольку многие населенные пункты перегружены потоком мигрантов. Поэтому федеральное правительство канцлера Олафа Шольца и премьер-министры 16 земель договорились о ряде мер по изменению политики Германии в отношении беженцев.

DW пишет, что, помимо сокращения общих соцвыплат для беженцев с нового года, федеральный центр будет выплачивать за каждого соискателя убежища в Германии общую сумму в размере 7500 евро.

"Затронут ли эти изменения украинцев — пока неизвестно, так как граждане Украины, приехавшие с начала войны, получают такое же пособие, как и немцы, а не просители убежища, и оформляются по статье о временной защите", — подчеркивает медиа.

DW поясняет, что сейчас обработка заявления о предоставлении убежища занимает в среднем от 6 до 18 месяцев. По истечении 18 месяцев заявители получали, как правило, более высокие льготы. Теперь этот порог, пишет издание, будет увеличен до 36 месяцев.

"До тех пор будет применяться сниженная ставка в размере 410 евро (около 440 долларов США) в месяц. Такие льготы, как питание в государственном жилье, компенсируются", — добавляет DW.

После того, как представленные изменения вступят в силу, это может уменьшить "привлекательность немецкого государства как страны всеобщего благосостояния", подчеркивает министр финансов Кристиан Линднер.

"Вместе с тем это может привести к экономии в 1 миллиард евро, что облегчит бремя штатов и муниципалитетов", — написал он в соцсети Х (Twitter).

Миграционная политика Германии — какова ситуация сейчас

Отсутствие наличных расчетов

В настоящее время взрослые, проживающие в учреждениях первичного приема, получают питание по месту проживания, а также дополнительно максимум 150 евро (около 160 долларов США) в месяц карманных денег на личные нужды, такие как телефонные карты, туалетные принадлежности или проездные билеты. Эти "карманные деньги" закреплены законом, и Конституционный суд постановил, что они не могут быть произвольно уменьшены.

Однако специальная рабочая группа с 2024 года начнет внедрять платежные карты вместо наличных расчетов. Такие дебетовые карты используются в других странах, например, во Франции. Вместо наличных денег беженцы получат карту, на которую социальные органы будут регулярно переводить пособия, которыми можно будет расплачиваться за покупки в супермаркетах. Однако снять наличные с карты невозможно.

Пограничный контроль

Пограничный стационарный контроль, введенный в октябре на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, сохранится в течение длительного времени. Беженцы, которые хотят приехать в Германию из других стран ЕС, будут по возможности отправляться обратно непосредственно в эти страны. Поэтому планируется провести проверки до того, как беженцы достигнут границы с Германией. В Польше это уже произошло.

Процедуры предоставления убежища

До шести месяцев ускорятся процедуры предоставления убежища. Страны ЕС, в частности, хотели бы, чтобы эти процедуры проходили за пределами Европы, например, в Африке. Однако существуют серьезные юридические проблемы и сомнения относительно реальности такого предложения.

Единовременная выплата

Единовременная выплата составит 7500 евро на каждого беженца в год, независимо от того, откуда направляется финансирование — от государства или федерального правительства. На данный момент около 220 000 мигрантов подали первоначальное заявление о предоставлении убежища. А вот из 1 миллиона украинских беженцев, спасающихся от войны, все больше сейчас регистрируются властями для размещения у государства, подчеркивает DW.

Проблема жилья

По всей Германии мэры и районные советы заявляют, что больше не знают, где разместить беженцев, которые распределяются между ними по фиксированной формуле распределения. Города и муниципалитеты уже давно просят о поддержке с жильем, начиная от упрощения юридических процедур и заканчивая увеличением программ социального жилья. Однако отсутствие жилья — лишь один из факторов. Также наблюдается нехватка административного персонала, не хватает мест в детских садах и школах, на языковых курсах и в консультационных службах для травмированных беженцев.

Депортация

В конце октября правительство подготовило законопроект об увеличении количества депортаций — на данный момент в Германии проживают около 250 000 человек, которым было отказано в предоставлении убежища. При этом некоторых людей, сообщает издание, власти просто не могут выследить. Но сегодня 200 000 из этих людей не могут быть репатриированы, поскольку либо нет страны, желающей их принять, либо страна их происхождения является зоной боевых действий, либо у них самих есть серьезные проблемы со здоровьем, которые невозможно вылечить в странах происхождения.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Европейский Союз продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Тем временем Миграционная служба Украины попросила правительства других государств не интегрировать украинских беженцев, поскольку в будущем они не захотят возвращаться на Родину.