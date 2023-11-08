Агрессора таки накажут: в США согласились отдать Украине конфискованные российские активы

Идею поддержали и республиканцы, и демократы, отметив важность незамедлительной поддержки Украины в ее войне с Россией.

Профильный комитет нижней палаты США поддержал законопроект, который в будущем позволит конфисковать замороженные активы России. Ожидается, что потом эти средства будут переданы Украине в качестве финансовой помощи. Речь идет о деньгах российского Центробанка, сообщает 8 ноября издание "Голос Америки".

По словам республиканца Майкла Маккола, двухпартийный и двухпалатный законопроект требует от администрации президента Джо Байдена передать Украине замороженные суверенные активы России. Теперь документ должен быть рассмотрен в Конгрессе.

"Пришло время, чтобы Россия ответила за войну, которую развязала", – подчеркнул он.

Ожидается, что это решение поддержат и демократы, и республиканцы, поэтому государственный секретариат обяжут оказывать дополнительную помощь Украине, используя российские активы. Предполагается, что средства не будут напрямую отданы официальному Киеву, их внесут в специальный Фонд поддержки Украины.

Также законопроект предусматривает, что право собственности и доход от конфискованных средств из такого фонда будет сначала получать американское правительство. Но речь идет не сразу о всей сумме — финансирование будет предоставлять только при необходимости.

Предполагается, что для определения такой необходимости госсекретарь вместе с Агентством США по международному развитию должен в течение 180 дней после вступления закона в силу представить оценку наиболее насущных потребностей Украины. Например, деньги смогут выделять на:

восстановление;

помощь в области безопасности;

гуманитарную помощь.

О какой именно сумме идет речь официально не сообщается. Однако в начале сентября заместитель генерального прокурора США Лиза Монако говорила, что в США было арестовано российского имущества на 1 миллиард долларов.

Интересно, что в России продолжают утверждать, что конфискация их зарубежных активов не нанесет стране никакого вреда. Например, 12 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия уже заработала вдвое больше той суммы, которую заморозили другие страны.