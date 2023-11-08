Помощь во время войны: кому из украинцев выплатят более 5 тысяч гривен

Финансовые выплаты предоставят тем украинцам, которые ранее не пользовались пособиями от других международных организаций.

В Украине насчитывается несколько миллионов внутренних переселенцев. Почти все они получают выплаты от государства, а также могут рассчитывать на финансовую помощь от разных благотворительных организаций. Так, например, УВКБ ООН выплатит некоторым гражданам более пяти тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Право на защиту", представители которого занимаются сборок заявок для последующих выплат.

Так, до 10 ноября мобильная бригада благотворительного фонда будет собирать заявки от жителей Сумской области. Помощь могут получить те, кто не получал ранее пособия от международных организаций. При этом среднемесячный доход семьи не должен превышать 5,4 тысячи гривен на человека.

"Семьи, подавшие заявку после 1 октября до конца 2023 года, получат 3,6 тысячи гривен на человека на три месяца и для подготовки к зимнему периоду еще 2 220 гривен на каждого", — сказано в сообщении.

Подать заявку могут

ВПЛ, которые переехали на новое место после начала российского вторжения;

граждане, которые не переезжали, но пострадали от боевых действий в Сумской области,

люди, которые вернулись домой после вынужденного переезда из-за военных действий.

Помощь предоставляется украинцам с такими критериями уязвимости:

родители-одиночки с детьми не старше 18 лет и/или членами семьи старше 55 лет;

семьи людей старше 55 лет с детьми младше 18 лет;

семьи, которые содержат лиц с особыми потребностями;

семьи, которые воспитывают приемных детей.

Как зарегистрироваться на выплаты

Записаться и передать свои данные, которые понадобятся для оформления помощи, можно по адресу: город Конотоп, улица Богдана Хмельницкого, 24. Сделать это можно в следующие дни:

9 ноября – с 9 до 18:00;

10 ноября – с 9 до 16:00.

Также с собой нужно взять документы. А именно:

идентификационный код;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ;

IBAN банковского счета;

свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

удостоверение или медсправка при наличии инвалидности или хронического заболевания.

"Необходимо присутствие всех членов семьи. Для маломобильных людей допускается регистрация по оригиналам документов при предоставлении медицинского подтверждения их состояния здоровья", — отмечается в сообщении.

Напомним, что в ООН с октября выплачивает увеличенный размер помощи украинцам, которые пострадали из-за российской агрессии. Также Фокус писал, что вынужденным переселенцам выплачивают новую финансовую помощь в размере 40 тысяч грн.