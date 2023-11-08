НБУ обновил правила работы с банками: что изменится

Нацбанк сделал такой шаг, чтобы усилить надзор за соблюдением банками законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ.

Национальный банк Украины обновляет порядок применения мер влияния к банкам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, нововведения начинают действовать уже с 8 ноября 2023 года.

Изменения нужны для усиления надзора за соблюдением финансовыми учреждениями законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ. Отмечается, что изменения также коснутся и тех норм, с помощью которых регулируется деятельность на платежном рынке, и по вопросам наличного обращения.

"Национальный банк внес изменения в Положение, которое регулирует порядок применения мер влияния к банкам. Это сделано с целью усиления надзора за соблюдением банками законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, в том числе регулирующих деятельность на платежном рынке и по вопросам наличного обращения", — сказано в сообщении.

Какие еще изменения ввел Национальный банк

расширение оснований применения Национальным банком мер влияния по результатам проверок по вопросам наличного обращения;

определение терминов "грубого" и "систематического" нарушения требований законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, регулирующих деятельность на платежном рынке и по вопросам наличного обращения;

установление ответственности банка за необеспечение уполномоченным Национальным банком лицам свободного доступа к помещениям и/или информационным системам;

усовершенствование подходов по применению мер влияния за осуществление банком рисковой деятельности, в частности дополнение перечня признаков такой деятельности;

уточнение порядка применения мер воздействия в форме письменного предупреждения и ограничения, остановки или прекращения осуществления отдельных видов операций;

установление штрафов за нарушение требований законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, регулирующих деятельность на платежном рынке и по вопросам наличного обращения.

Напомним, ранее в Национальном банке сообщили детали о том, как будет происходить финансовый мониторинг чиновников. Так, по словам главы НБУ Андрея Пышного, пожизненный статус PEP для высокопоставленных лиц и политиков вовсе не означает, что появится жесткий финансовый мониторинг до конца жизни. Также Фокус рассказывал, что украинским банкам в 2023 году, несмотря на войну, удалось заработать более 60 миллиардов долларов.