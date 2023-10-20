Это не навсегда: в НБУ рассказали, как будет происходить финмониторинг чиновников

Лицам со статусом Politically exposed person (PEP) могут присвоить низкий, средний и высокий уровень риска. Но последний применяется только к иностранным гражданам.

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Внедрение в Украине пожизненного статуса PEP (politically exposed person) для высокопоставленных чиновников и политиков не означает, что появится жесткий финансовый мониторинг до конца жизни. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Национального банка Андрей Пышный.

Он объяснил, что финансовый мониторинг касается всех клиентов банков, поскольку это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) могут присвоить низкий, средний и высокий уровень риска. Но высокий уровень риска назначают только иностранным PEP.

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"Через 12 месяцев после того, как PEP перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих PEP , нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга", — написал Пышный.

По его словам, законопроект №9269д, за который 17 октября 2023 года проголосовали народные депутаты, нивелирует формальный подход, принятие в отношении PEP непропорциональных мер. Это риск-ориентировочный подход, который банки должны применять на практике. Первые рекомендации от регулятора финучреждения получили еще в 2021 году.

"В 2023 году мы уже внесли соответствующие изменения в свои нормативно-правовые акты, провели большую разъяснительную работу с банками. Поэтому могу повторить еще раз сказанное банкам, что НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с PEP, это вообще отказать им в обслуживании. Эту четкую позицию я донес руководителям банков и AML-офицерам на последней встрече", – подчеркнул глава Национального банка Украины.

Законопроект о PEP: что известно

В июне этого года Национальный банк Украины унормировал отдельные вопросы по применению риск-ориентированного подхода банков к клиентам — политически значимым лицам, которые ранее носили рекомендательный характер в письмах международных институтов.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 4 сентября 2023 рекомендовал ВР принять за основу подготовленный законопроект, который восстанавливает отмененный в прошлом году пожизненный статус PEP. Депутатам предлагали ввести риск-ориентированный подход при финмониторинге таких лиц.

Документ был принят в первом чтении 21 сентября, но с нормой о создании реестра PEP. При этом в законопроекте появилась поправка, которая позволяла отсрочить принятие документа до момента, пока Украина не вступит в Европейский Союз.

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Однако постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян сообщил, что поправки к законопроекту об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц относительно отсрочки вступления в силу не соответствуют договоренностям между Украиной и организацией, также они нарушают международные стандарты.

После этого профильный комитет Верховной Рады отозвал правку об отсрочке финмониторинга до вступления Украины в ЕС, а Верховная Рада уже 17 октября приняла законопроект за основу.

Напомним, недавно Фокус объяснял, почему банки могут блокировать карточные счета своих клиентов. Также Фокус писал, как именно банки отслеживают операции клиентов через терминалы.