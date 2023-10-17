Пожизненный статус: в ВР поддержали законопроект об усилении финмониторинга чиновников

По словам народного депутата Ярослава Железняка, ВР намеревалась отсрочить вступление в силу закона об усилении финмониторинга публично значимых лиц до момента членства Украины в ЕС, однако МВФ выступил категорически против этого.

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Верховная Рада поддержала в целом законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРѕ). Об этом сообщил в собственном телеграм-канале народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Главной новацией упомянутого закона, который во втором чтении поддержали 276 парламентариев, он назвал фактическое приобретение топ-чиновниками пожизненного статуса РЕРѕ вместо трех лет после увольнения с такой должности.

Однако Железняк обратил внимание на то, что одновременно в законопроекте усилена ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Что предшествовало принятию законопроекта о PEPах

В июне этого года Национальный банк Украины унормировал отдельные вопросы по применению риск-ориентированного подхода банков к клиентам — политически значимым лицам, которые ранее содержались в рекомендательных письмах международных институтов.

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 4 сентября рекомендовал ВР принять за основу подготовленный законопроект, который восстанавливает отмененный в прошлом году пожизненный статус PEP, но вводит риск-ориентированный подход при финмониторинге таких лиц. После некоторой паузы, связанной с отсутствием достаточной поддержки депутатами, документ был принят в первом чтении 21 сентября, однако в него была внесена норма о создании реестра PEP.

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Кроме того, как уточнил Железняк, в прошлую пятницу, 13 октября, в законопроект была внесена поправка №101, которая предусматривала отсрочку вступления в силу закона до момента членства Украины в ЕС.

Однако 16 октября постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян сообщил, что поправки к законопроекту об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц относительно отсрочки вступления в силу противоречат договоренностям Украины и МВФ и международным стандартам.

"Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, которые поддерживает МВФ, и так же важно на пути к членству в ЕС", — подчеркнул Степанян.

Он также выразил надежду, что закон примут в ближайшее время, поскольку он остается одним из важнейших структурных маяков, и срок его выполнения истек еще в конце сентября этого года.

Профильный комитет Рады пересмотрел свое решение от 13 октября и отозвал правку об отсрочке финмониторинга до вступления Украины в ЕС, о чем СМИ сообщил глава комитета, народный депутат Даниил Гетманцев.

"Редакция, утвержденная ко второму чтению, сейчас соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ. Конкретно номер 14-й structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года", — подчеркнул Железняк.

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