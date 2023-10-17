Довічний статус: у ВР підтримали законопроєкт про посилення фінмоніторингу високопосадовців

За словами народного депутата Ярослава Железняка, ВР мала намір відтермінувати набуття чинності закону про посилення фінмоніторингу публічно значущих осіб до моменту вступу України в ЄС, проте МВФ виступив категорично проти цього.

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Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №9269д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). Про це повідомив у власному телеграм-каналі народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Головною новацією згаданого закону, який у другому читанні підтримали 276 парламентарів, він назвав фактичне набуття топпосадовцями довічного статусу РЕРs замість трьох років після звільнення з такої посади.

Проте Железняк звернув увагу на те, що одночасно у законопроєкті посилено відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Що передувало ухваленню законопроєкту про PEPів

У червні цьогоріч Національний банк України унормував окремі питання щодо застосування ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів – політично значущих осіб, які раніше містилися в рекомендаційних листах міжнародних інституцій.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики 4 вересня рекомендував ВР взяти за основу підготовлений законопроєкт, який відновлює скасований торік довічний статус PEP, але запроваджує ризик-орієнтований підхід під час фінмоніторингу таких осіб. Після певної паузи, пов'язаної з браком достатньої підтримки депутатами, документ було ухвалено в першому читанні 21 вересня, однак до нього було внесено норму про створення реєстру PEP.

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Крім того, як уточнив Железняк, минулої п'ятниці, 13 жовтня, до законопроєкту було внесено поправку №101, яка передбачала відтермінування набуття чинності законом до моменту вступу України до ЄС.

Проте 16 жовтня постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян повідомив, що поправки до законопроєкту про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб щодо відтермінування набуття чинності суперечать домовленостям України та МВФ і міжнародним стандартам.

"Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС", — підкреслив Степанян.

Він також висловив сподівання, що закон ухвалять найближчим часом, оскільки він залишається одним із найважливіших структурних маяків, і термін його виконання закінчився ще наприкінці вересня цього року.

Профільний комітет Ради переглянув своє рішення від 13 жовтня та відкликав правку про відтермінування фінмоніторингу до вступу України в ЄС, про що ЗМІ повідомив очільник комітету, народний депутат Данило Гетманцев.

"Редакція, затверджена до другого читання, зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-й structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року", — наголосив Железняк.

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