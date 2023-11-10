"Они рискуют": СМИ узнали план ЕС в случае блокирования Венгрией €50 млрд для Украины

Евросоюз в случае вето Будапешта обратится к каждому из правительств других государств сообщества с просьбой создать собственный пакет помощи Киеву.

Если Венгрия заблокирует помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, в Европейском Союзе введут "план Б". Об этом сообщает Reuters.

Двое чиновников ЕС, как узнали в агентстве, заявили, что Евросоюз обратится к каждому из правительств других государств сообщества с просьбой создать собственный пакет помощи Киеву. Вместе двусторонние пакты составят те же 50 млрд евро. Европейский Союз в таком случае сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить эти средства Украине.

Некоторые из европейских чиновников опасаются, что помощь может быть заблокирована руководителем правительства Венгрии Виктором Орбаном. Он неоднократно публично подтверждал свои близкие связи с Москвой и высказывался против поддержки Украины в прошлом. Такие выплаты из общего бюджета ЕС требуют единодушной поддержки со стороны всех государств-членов.

Будапешт в случае применения своего права вето, как заявили двое чиновников ЕС, спровоцируют блок на применение соответствующего способа, чтобы обойти это решение.

"Венгрия рискует. Наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках", — пояснил один из чиновников ЕС.

На просьбу о комментарии представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сказал, что любая финансовая помощь Украине должна быть отдельной от бюджета ЕС. По его словам, евросообщество нуждается в новой стратегии для Украины, и все финансовые решения должны исходить из нее.

Вступление Украины в ЕС — позиция Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 ноября высказался против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. По словам венгерского премьер-министра, Брюссель "имеет долг перед Венгрией" и вопрос о возможном расширении Евросоюза не может быть предметом коммерческой сделки.

В середине декабря лидеры стран Европейского союза должны принять решение относительно рекомендации Комиссии о приглашении Киева начать переговоры о членстве, при условии выполнения окончательных требований.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда заявил 10 ноября, что Венгрия конкурирует с Украиной за средства. Виктор Орбан как будто рассчитывает, что ЕС выделит финансовую помощь для Будапешта, которая заблокирована из-за проблем с демократией.