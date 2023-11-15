Пенсия в Украине: как украинцам самостоятельно рассчитать размер выплат (видео)

Пенсионный калькулятор показывает ориентировочный размер будущих выплат, опираясь на прогноз инфляции и средней зарплаты, пояснили в Пенсионном фонде. Также можно узнать, сколько нужно работать, чтобы выйти на заслуженный отдых.

Украинцы и украинки могут самостоятельно узнать, какую пенсию будут получать в будущем. Для этого Пенсионный фонд Украины создал специальный онлайн-калькулятор на портале электронных услуг. О том, как воспользоваться этим калькулятором, представители фонда рассказали в прямом эфире Всеукраинского телемарафона.

В Пенсионном фонде объяснили, что услуга дает возможность оценить только ориентировочный размер пенсии по возрасту. Расчеты основываются на данных о пенсионном страховом стаже и заработной плате, которые есть в базе портала. Если гражданин заметил, что каких-то данных не хватает, то может добавить необходимую информацию.

Указывается, что при расчете будущей пенсии используют два предположения. Во-первых, ориентировочно определяют возможный размер средней заработной платы, которая будет в год выхода человека на пенсию. Во-вторых, ориентировочно оценивают уровень инфляции. Поэтому, подчеркнул представитель ПФУ, все расчеты — приблизительные. Однако, чем короче срок до выхода на пенсию по возрасту, тем расчеты будут ближе к реальности.

"Именно поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе будет более точным", — прозвучало в прямом эфире.

Пенсионный калькулятор — как пользоваться

Чтобы воспользоваться пенсионным калькулятором, нужно посетить портал электронных услуг Пенсионного фонда. Пройдя авторизацию, можно получить доступ к сервисам портала, среди которых — инструмент для оценки будущих выплат.

Первый шаг — авторизация на портале. Авторизоваться можно несколькими способами: по квалифицированной электронной подписи (КЭП), по токену, с помощью Дія.Підпис, по id.gov.ua, по логину, по электронному пенсионному удостоверению (ЭПУ). Если человек раньше не был на портале, то нужно сначала зарегистрироваться.

Портал электронных услуг ПФУ — как войти Фото: Скриншот Портал электронных услуг ПФУ — как зарегистрироваться Фото: Скриншот

После этого следует проверить, верно ли указаны данные, которые есть в реестрах ПФУ. Далее можно перейти к пенсионному калькулятору, выбрав способ расчета: или по данным, которые введет пользователь, или по имеющемуся стажу.

Следующий шаг — указать дату обращения и, при необходимости, добавить информацию о стаже до 1 января 2004 года. После нажатия кнопки "Сохранить и рассчитать" на экране покажут ориентировочный размер пенсионных расходов.

Пенсионный калькулятор также можно предоставить дополнительную информацию: показать существующий страховой стаж, определить возраст выхода на пенсию с учетом имеющегося стажа.

Пенсионный калькулятор — алгоритм использования Фото: ПФУ

Наглядно увидеть, как воспользоваться пенсионным калькулятором, можно просмотреть видеоинструкцию, созданную ПФУ.

Отметим, в Пенсионном фонде ранее рассказали о том, что делать украинцам, если не хватает страхового стажа для выхода на пенсию. Указали, что в таком случае можно докупить годы, заплатив определенную сумму средств. Также напомнили, что пенсионерам нужно пройти идентификацию для продолжения выплат. При этом если человек не может лично прийти в банк, где получает деньги, то может подтвердить свою личность с помощью видеосвязи.

Напоминаем, некоторые категории граждан Украины при выходе на пенсию могут получить выплаты в десятикратном размере. Кроме того, некоторые люди имеют право на минимальные пенсионные выплаты в размере не менее 13 тыс. грн.