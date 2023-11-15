Пенсия в Украине: как украинцам самостоятельно рассчитать размер выплат (видео)
Пенсионный калькулятор показывает ориентировочный размер будущих выплат, опираясь на прогноз инфляции и средней зарплаты, пояснили в Пенсионном фонде. Также можно узнать, сколько нужно работать, чтобы выйти на заслуженный отдых.
Украинцы и украинки могут самостоятельно узнать, какую пенсию будут получать в будущем. Для этого Пенсионный фонд Украины создал специальный онлайн-калькулятор на портале электронных услуг. О том, как воспользоваться этим калькулятором, представители фонда рассказали в прямом эфире Всеукраинского телемарафона.
В Пенсионном фонде объяснили, что услуга дает возможность оценить только ориентировочный размер пенсии по возрасту. Расчеты основываются на данных о пенсионном страховом стаже и заработной плате, которые есть в базе портала. Если гражданин заметил, что каких-то данных не хватает, то может добавить необходимую информацию.
Указывается, что при расчете будущей пенсии используют два предположения. Во-первых, ориентировочно определяют возможный размер средней заработной платы, которая будет в год выхода человека на пенсию. Во-вторых, ориентировочно оценивают уровень инфляции. Поэтому, подчеркнул представитель ПФУ, все расчеты — приблизительные. Однако, чем короче срок до выхода на пенсию по возрасту, тем расчеты будут ближе к реальности.
"Именно поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе будет более точным", — прозвучало в прямом эфире.
Пенсионный калькулятор — как пользоваться
Чтобы воспользоваться пенсионным калькулятором, нужно посетить портал электронных услуг Пенсионного фонда. Пройдя авторизацию, можно получить доступ к сервисам портала, среди которых — инструмент для оценки будущих выплат.
Первый шаг — авторизация на портале. Авторизоваться можно несколькими способами: по квалифицированной электронной подписи (КЭП), по токену, с помощью Дія.Підпис, по id.gov.ua, по логину, по электронному пенсионному удостоверению (ЭПУ). Если человек раньше не был на портале, то нужно сначала зарегистрироваться.
После этого следует проверить, верно ли указаны данные, которые есть в реестрах ПФУ. Далее можно перейти к пенсионному калькулятору, выбрав способ расчета: или по данным, которые введет пользователь, или по имеющемуся стажу.
Следующий шаг — указать дату обращения и, при необходимости, добавить информацию о стаже до 1 января 2004 года. После нажатия кнопки "Сохранить и рассчитать" на экране покажут ориентировочный размер пенсионных расходов.
Пенсионный калькулятор также можно предоставить дополнительную информацию: показать существующий страховой стаж, определить возраст выхода на пенсию с учетом имеющегося стажа.
Наглядно увидеть, как воспользоваться пенсионным калькулятором, можно просмотреть видеоинструкцию, созданную ПФУ.
Отметим, в Пенсионном фонде ранее рассказали о том, что делать украинцам, если не хватает страхового стажа для выхода на пенсию. Указали, что в таком случае можно докупить годы, заплатив определенную сумму средств. Также напомнили, что пенсионерам нужно пройти идентификацию для продолжения выплат. При этом если человек не может лично прийти в банк, где получает деньги, то может подтвердить свою личность с помощью видеосвязи.
Напоминаем, некоторые категории граждан Украины при выходе на пенсию могут получить выплаты в десятикратном размере. Кроме того, некоторые люди имеют право на минимальные пенсионные выплаты в размере не менее 13 тыс. грн.