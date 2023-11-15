В обход санкций: Пентагон закупал российскую нефть, — The Washington Post

По данным журналистов, маршрут поставок пролегал через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть принадлежность нефти к России. Фактически право собственности на продукцию несколько раз переходило из рук в руки до того, как она попала в Грецию.

Нефть из России поступала на греческий нефтеперерабатывающий завод через Турцию. С этого объекта нефть была передана на продажу в Пентагон, несмотря на действующие международные санкции. Об этом сообщает издание The Washington Post.

"Нефтепродукты, происходящие из России, продолжали поступать на нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции", — говорится в материале.

Отмечается, что маршрут поставок прокладывался через нефтехранилище в Турции, что обеспечивало возможность скрыть происхождение нефти из России. Фактическое право собственности на продукцию несколько раз изменяло владельцев, прежде чем она попала в Грецию.

По данным издания, установить точное количество мазута российского происхождения в продукции, закупаемой Пентагоном, не представляется возможным. Продукты подвергаются очистке с применением различных ингредиентов, которые не поддаются отслеживанию в процессе производства.

С момента вступления в силу запрета США в марте прошлого года, Пентагон заключил с греческим нефтеперерабатывающим заводом новые контракты на общую сумму почти в $1 млрд.

Согласно отчетам об отгрузках, с февраля более 1 миллиона баррелей авиакеросина от Motor Oil Hellas также было отправлено государственным и корпоративным покупателям в Италии, Франции, Испании и Великобритании.

Представитель Агентства оборонной логистики Пентагона Джо Йосва заявил, что у него нет информации о том, что топливо из России поступает к поставщику в Греции.

Агентство считает, что его подрядчики, в частности Motor Oil Hellas, "несут ответственность за обеспечение соблюдения применимых законов и правил, касающихся бизнеса с Россией и российскими компаниями" и "должны подтвердить свое соблюдение таких законов и правил в рамках процесса приобретения".

Согласно санкционным правилам, турецким предприятиям разрешено принимать российское топливо. Греческий нефтеперерабатывающий завод не может этого сделать.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Кроме того, страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Напомним также, что по данным Международного энергетического агентства доходы России от экспорта нефти в октябре 2023 года сократились по сравнению с предыдущим максимумом из-за падения мировых цен на нефть и введения США санкций против судов, нарушающих установленный западный ценовой порог.