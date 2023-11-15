До 11 тысяч гривен: кто из украинцев положена международная финансовая помощь

Выплаты предусмотрены от от Эстонского совета по делам беженцев. По 3,6 тысячи гривен людям будут выплачивать в течение трех месяцев.

С началом полномасштабной войны многие страны начали оказывать поддержку украинцам, которые оказались в сложном финансовом положении. 1Несмотря на то, что боевые действия продолжаются уже больше года, некоторые фонды не прекратили выплаты гражданам и даже увеличили размер выплачиваемой суммы. Так, сейчас украинцы могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Деньги будут выплачиваться три месяца, сообщается на сайте организации.

Ежемесячно украинцы будут получать сумму в 3,6 тысячи гривен. То есть за три месяца им выплатят 10,8 тысячи. На выплаты претендуют граждане, которые проживают в одном из шести прифронтовых регионов, а именно:

в Запорожской;

в Донецкой;

в Луганской;

в Харьковской;

в Херсонской;

в Николаевской.

Чтобы оформить финансовую помощь, гражданам нужно набрать номер: 067 105 28 03. А во время звонка нажать цифру, которая соответствует области проживания:

1 – Харьковская, Донецкая;

2 – Запорожская, Луганская;

3 – Херсонская, Николаевская.

Так, если заявка будет одобрена, то номер телефона появится в базе данных и появится возможность заполнить онлайн-форму. После окончательного подтверждения деньги поступят на банковский счет претендента.

Однако есть и второй способ оформления заявки. Он больше подходит для жителей временно оккупированных территорий – нужно сформировать запрос на сайте. Результаты обращения придут на вашу электронную почту.

Напомним, 14 ноября стало известно, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий раздумывают продлить выплаты ВПЛ, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Речь идет о семьях, проживающих в регионах, где не работают детские сады.

"Мы должны поддержать наших людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии", — объяснила вице-премьер Ирина Верещук.

Также Фокус рассказывал, что на специальную финансовую поддержку могут рассчитывать украинские фермерские хозяйства, которым пришлось прекратить свою деятельность из-за войны. Так, международная гуманитарная организация Mercy Corps совместно с Ассоциацией "Ягодничества Украины" выплатит предпринимателям по 1,5 тысячи долларов.