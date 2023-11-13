Украинцам выплатят по $1500: кому положена помощь и как ее получить

Денежная помощь в рамках новой программы доступна небольшим фермерским хозяйствам и домохозяйствам, которые получили статус ВПЛ.

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В Украине пострадавшие от войны фермерские хозяйства могут рассчитывать на финансовую поддержку, с помощью которой смогут возобновить свою деятельность. Специальная программа поддержки была начата Международной гуманитарной организацией Mercy Corps совместно с Ассоциацией "Ягодничества Украины", сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Как отмечают в ведомстве, денежную помощь в рамках этой программы поддержки могут получить мелкие фермеры и домохозяйства со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также на эти деньги могут претендовать местные фермеры, которые потеряли возможность заниматься своей деятельностью из-за полномасштабных боевых действий в следующих регионах:

Полтавской;

Сумской;

Черниговской областях.

"Исключение – районы, где проходят активные боевые действия, а также районы с ограниченным доступом или высоким риском для жизни и ведения такой деятельности", — сказано в сообщении.

Средний размер денежной помощи – 1,5 тысячи долларов в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ.

"Сумма поддержки зависит от типа фермерской деятельности и финансовых потребностей конкретного участника программы", — уточнили в Минреинтеграции.

В министерстве также озвучили, по каким критериям будут отбирать участников программы и выделять финансовую помощь. Среди них:

четкая аргументация необходимости предоставления денежной помощи;

жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи;

опыт ведения прибыльной фермерской деятельности;

способнось участника программы реализовать предложенную бизнес-идею.

Еще претендент на денежную помощь должен понимать пути реализации своей фермерской продукции, иметь опыт ведения фермерской деятельности с прибылью, а его бизнес-идея должна отвечать условиям и целям программы поддержки.

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Тем временем в ООН с октября 2023 года выплачивают увеличенную финансовую помощь пострадавшим от войны украинцам. Более трех тысяч гривен помощи получают граждане, которые впервые регистрируются на выплату денег. Также Фокус писал, на какую материальную помощь могут рассчитывать граждане Украины, которые из-за войны выезжают в разные страны Европейского Союза.

Еще напомним, что в Украине лишают выплат некоторых переселенцев. Так, государственную помощь не выплачивают, если люди не соответствуют определенным критериям.