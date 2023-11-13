Дорогие долги: сколько Украина платит по кредитам от Международного валютного фонда

Обслуживание кредитов, которые Украина получила от Международного фонда с начала полномасштабной войны, обойдется нашей стране в 8% годовых в 2023 году.

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Из-за полномасштабной войны с Россией Украина очень зависит от финансовой помощи партнеров, поскольку почти все доходы, получаемые с налогов, наша страна направляет на оборонный сектор. Так, средняя стоимость обслуживания всех кредитов, предоставленных Украине внешними официальными кредиторами, по состоянию на октябрь 2023 года составляет около 2,1% годовых. Об этом сообщил экс-председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

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Победа ничего не изменит: как долго Украина будет зависеть от денег партнеров

По его словам, одними из самых дорогих кредитов, взятых Украиной с начала войны, оказались кредиты Международного валютного фонда (МВФ).

"Их обслуживание в 2023 году обойдется в около 8% годовых", — сказано в его сообщении.

Данилишин также привел данные для сравнения:

у кредита от Франции, который Украина получила в ноябре 2022 года, фиксированная доходность составляет 1,04% годовых;

кредит, предоставленный японским правительством в июне 2022-го — 1,0% годовых;

кредит от Канады в апреле 2023 года — 1,5% годовых.

Сколько денег получила Украина от МВФ

В 2023 году фонд предоставил нашей стране транши на сумму в 2,7 миллиарда долларов и на 890 миллионов долларов. В декабре на счета Украины должны поступить еще 900 миллионов. В целом финансовая помощь будет на уровне 45 миллиардов долларов.

Как свидетельствуют данные Национального банка, во втором полугодии 2024 года Украина должна вернуть МВФ чуть более 1 миллиарда долларов, из которых 1,5 миллиарда — основная сумма, а 408 миллионов долларов — это проценты. Стоимость кредитов МВФ растет из-за увеличения ставок центральными банками мира. К примеру, ставка ФРС США составляет 5,25-5,5%.

Почему сократится финансовая поддержка Украины

Полномасштабная война между Украиной и Россией продолжается уже больше года, и все это время страны Европы и США продолжали поддерживать Украину вооружением и финансово. При этом большая часть предоставленных нам денег — это кредиты, хот они и предоставляются на льготных условиях. Но рассчитывать на дальнейшую масштабную финансовую поддержку вряд ли придется, поскольку западное сообщество постепенно устает от войны. Об этом Фокус уже писал в своей статье: "Деньги для Украины. Почему финансовая поддержка страны может сократиться и чем это опасно".

По словам исполнительного директора CASE Ukraine Дмитрия Боярчука, в следующие годы финансовая помощь сократится еще и потому, что налогоплательщики своих стран хотят, что уплаченные ими деньги были направлены для решения проблем именно в их странах. К голосам людей будут прислушиваться и политики в преддверии выборов.

"Ситуация с коррупционным имиджем Украины только усугубляет ситуацию. А Россия явно активно работает с этим нарративом, прекрасно осознавая, как этот механизм работает. Поэтому рано или поздно эта помощь существенно уменьшится в объемах" — объяснил он.

Напомним, Фокус уже рассказывал, что Евросоюз 23 октября перечислил Украине 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи. Кроме того, с 1 января Киев благодаря программе Ukrainian Facility от ЕС, получить дополнительное финансирование в размере 50 миллиардов долларов на следующие четыре года.