Дорогі борги: скільки Україна платить за кредитами від Міжнародного валютного фонду

Обслуговування кредитів, які Україна отримала від Міжнародного фонду від початку повномасштабної війни, обійдеться нашій країні у 8% річних у 2023 році.

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Через повномасштабну війну з Росією Україна дуже залежить від фінансової допомоги партнерів, оскільки майже всі доходи, одержувані з податків, наша країна спрямовує на оборонний сектор. Так, середня вартість обслуговування всіх кредитів, наданих Україні зовнішніми офіційними кредиторами, станом на жовтень 2023 року становить близько 2,1% річних. Про це повідомив ексголова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин.

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За його словами, одними з найдорожчих кредитів, узятих Україною з початку війни, виявилися кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Їхнє обслуговування у 2023 році обійдеться в близько 8% річних", — ідеться в його повідомленні.

Данилишин також навів дані для порівняння:

кредит від Франції, який Україна отримала в листопаді 2022 року, має фіксовану прибутковість 1,04% річних;

кредит, наданий японським урядом у червні 2022-го — 1,0% річних;

кредит від Канади у квітні 2023 року — 1,5% річних.

Скільки грошей отримала Україна від МВФ

У 2023 році фонд надав нашій країні транші на суму в 2,7 мільярда доларів і на 890 мільйонів доларів. У грудні на рахунки України мають надійти ще 900 мільйонів. Загалом фінансова допомога буде на рівні 45 мільярдів доларів.

Як свідчать дані Національного банку, у другому півріччі 2024 року Україна має повернути МВФ трохи більше ніж 1 мільярд доларів, з яких 1,5 мільярда — основна сума, а 408 мільйонів доларів — це відсотки. Вартість кредитів МВФ зростає через збільшення ставок центральними банками світу. Приміром, ставка ФРС США становить 5,25-5,5%.

Чому скоротиться фінансова підтримка України

Повномасштабна війна між Україною і Росією триває вже понад рік, і весь цей час країни Європи і США продовжували підтримувати Україну озброєнням і фінансово. При цьому більша частина наданих нам грошей — це кредити, хоч вони і надаються на пільгових умовах. Але розраховувати на подальшу масштабну фінансову підтримку навряд чи доведеться, оскільки західна спільнота поступово втомлюється від війни. Про це Фокус уже писав у своїй статті: "Гроші для України. Чому фінансова підтримка країни може скоротитися і чим це небезпечно".

За словами виконавчого директора CASE Ukraine Дмитра Боярчука, наступними роками фінансова допомога скоротиться ще й тому, що платники податків своїх країн хочуть, щоб сплачені ними гроші були спрямовані для вирішення проблем саме в їхніх країнах. До голосів людей прислухатимуться і політики напередодні виборів.

"Ситуація з корупційним іміджем України тільки погіршує ситуацію. А Росія явно активно працює з цим наративом, прекрасно усвідомлюючи, як цей механізм працює. Тому рано чи пізно ця допомога істотно зменшиться в обсягах", — пояснив він.

Нагадаємо, Фокус уже розповідав, що Євросоюз 23 жовтня перерахував Україні 1,5 мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги. Крім того, з 1 січня Київ, завдяки програмі Ukrainian Facility від ЄС, отримає додаткове фінансування в розмірі 50 мільярдів доларів на наступні чотири роки.