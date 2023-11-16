"Это еще не предел": банки существенно уменьшат проценты по кредитам в Украине

Причиной удешевления кредитов называют существенное снижение учетной ставки Национального банка. Финансисты говорят, что изменятся основные виды заимствований.

В Украине все банковские кредиты подешевеют на 3-5%. Снижение ставок продлится до конца декабря 2023-го, а итоговый размер процентов будет зависеть от вида кредита, его срока и суммы первого взноса. Об этом OBOZ.UA рассказала финансовый эксперт Елена Дмитриева.

В начале 2024 года украинцы смогут рассчитывать на удешевление ипотеки, потребительских и автокредитов, которые уже стали доступнее для граждан на 2-3%. Подешевеют и кредиты для бизнеса.

По словам эксперта, причиной удешевления кредитов в Украине является существенное снижение учетной ставки Нацбанка.

"В октябре ключевая ставка была снижена до 16%. Однако это еще не предел, и в декабре НБУ снова уменьшит учетку на 1-2 процентных пункта, до 14-15%. Поэтому ставки по кредитам продолжат падение", — отметила Дмитриева.

По ее словам, снижение учетной ставки является мощным толчком к снижению ставок по кредитам и развитию партнерских программ банков с производителями, поставщиками тех или иных товаров.

Какие кредиты ждут изменения

Елена Дмитриева пояснила, что привлеченные под кредитные программы средства стали более "дешевыми", а потому позволяют коммерческим банкам активнее развивать различные направления кредитования, в частности:

ипотеку;

автокредитование;

потребительское кредитование;

кредитование бизнеса (на приобретение основных средств: оборудования, автотранспорта и т.д.)

Украинцев ждут изменения уже в течение декабря 2023 года, когда большинство банков наработает новые кредитные и депозитные программы на случай уменьшения учетной ставки до 14-15%.

Банки сформируют основные условия кредитных программ на первый квартал 2024 года.

"Это может привести к заметному оживлению рынка кредитования. В течение первых трех месяцев 2024 года объем выданных ссуд может на 15-20% превысить показатели аналогичного периода 2023-го", — ожидает эксперт.

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