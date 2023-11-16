Считают деньги: сколько в 2023 году заработали украинские банки и кто оказался самым прибыльным

Прибыль украинских банков по состоянию на сентябрь текущего года составила более 109 миллиардов гривен. Самым прибыльным банком, по данным регулятора, оказался государственный "ПриватБанк", который заработал 43 млрд.

Украинские банки даже в условиях полномасштабной войны сумели наладить качественную работу, что позволило им заработать рекордную за много лет сумму. Так, в период с января по сентябрь 2023 года финансовые учреждения получили 109,855 миллиардов гривен прибыли после налогообложения. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, возглавляет рейтинг государственный "ПриватБанк", доходы которого составили 43,373 миллиарда гривен. Второе место занимает еще один государственный представитель финансового сектора — "Ощадбанк", прибыль которого составила 14,176 миллиарда.

За лидерами расположились банки и иностранным капиталом:

Райффайзен Банк — 6,136 млрд гривен;

Укрсиббанк — 5,681 миллиарда гривен;

частный банк ПУМБ — 5,664 миллиарда гривен.

По данным Нацбанка, 58 из 64 банков в Украине получили прибыль на сумму 110 миллиарда гривен, а шесть банков показали убытки, размер которых составил 155 миллионов гривен. Самый большой минус у "ПравэксБанка — 56 миллионов.

Дополнительный налог для банков: сколько денег заберут в бюджет

Законопроект №9656-д, в котором описана идея увеличить налог на прибыль для украинских банков с 18 до 36% в 2024 и 2025 годах, Верховная Рада приняла в первом чтении 19 октября 2023 года. Как сообщил тогда народный депутат Ярослав Железняк, так бюджет дополнительно будет зарабатывать около 10 миллиардов долларов ежегодно.

Однако на днях стало известно, что размер налога на прибыль хотят пересмотреть. Так, по данным издания Forbes, вместо выплаты в бюджет 36% из доходов в 2024-2025 годах банкам могут снизить налог, но тогда делиться деньгами банки будут и в 2023 году.

В Министерстве финансов, Нацбанке и в Международном валютном фонде (МВФ) поддерживают идею, чтобы налогообложение банков применялось не только с 2024 года, но и за 2023 год. Как пишут журналисты, размер ставки налога на этот год составит 50%.

Напомним, недавно в Нацбанке рассказали, как украинские банки подготовились к блэкаутам и сколько отделений будут работать при длительных отключениях света зимой.

Тем временем в НБУ продлили сроки обмена старых банкнот, которые выводят из оборота. Старые деньги можно обменять бесплатно и без ограничений в Нацбанке, или в отделениях уполномоченных банков.