Подальше от РФ: Сербия договорилась с Азербайджаном о новых поставках газа

Топливо из Азербайджана будет поступать в страну по трубопроводу Болгария-Сербия, который планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

Сербия, которая не поддерживает санкции ЕС против России и продолжает покупать газ у страны-агрессора, договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа. Так, страна хочет закупить 400 миллионов кубометров уже в 2024 году. Об этом пишет агентство Reuters.

Азербайджанское топливо будет поступать в республику по газопроводу Болгария-Сербия, который заработает в ближайшее время. Строительство трубопровода, с помощью которого Сербии, как ожидается, удастся снизить зависимость от российского газа, началось в феврале. Его длина составит 170 км, из них 109 км пройдут по территории Сербии. По нему можно будет ежегодно прокачивать около 1,8 млрд кубометров газа.

По словам министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравки Джедович-Ханданович, с помощью нового соглашения усилится роль Сербии как транзитной страны. А в будущем, по ее словам, Белград увеличит объемы закупаемого у Баку газа.

Отмечается, что Сербия ежегодно потребляет 3,2 миллиарда кубометров газа, из которых 2 млрд кубометров приходятся на российский экспорт. Республика хочет диверсифицировать источники поставок, чтобы обеспечить собственную энергобезопасность.

"Азербайджан рассматривается Европой как альтернативный источник импорта энергоносителей на фоне глубоких политических разногласий с Москвой из-за полномасштабного вторжения в Украину и резкого сокращения закупок российского газа", — сказано в публикации.

Между тем, в Министерстве энергетики Азербайджана отметили, что Сербия стала уже восьмым европейским клиентом страны. Ранее о сотрудничестве со страной в энергетической сфере договорились Италия, Греция, Болгария, Румыния, Грузия, Турция и Венгрия.

Напомним, что коммерческие поставки газа в Европу Азербайджан начал еще в 2020 году. Согласно соглашению, по Трансадриатическому газопроводу Азербайджан обязался в течение 25 лет ежегодно поставлять в Европу более 10 миллиардов кубометров газа. При этом около 8 миллиардов кубометров получает Италия, почти по два миллиарда кубометров – Греция и Болгария, а оставшийся объем экспортируется на соседние рынки.

Также отметим, что летом 2022 года Евросоюз предложил Азербайджану увеличить импорт природного газа до 20 миллиардов кубометров.