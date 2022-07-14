В обход России: ЕС и Азербайджан разработали газовый меморандум, – Reuters

По данным журналистов, Евросоюз каждый год будет получать около 20 млрд кубометров газа. Еврокомиссар по энергетике готовит визит в Баку в конце июля.

Еврокомиссия предложила увеличить импорта природного газа из Азербайджаном. Об этом говорится в проекте меморандума о взаимопонимании, с которым ознакомилось агентство Reuters.

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Природный газ хотят доставлять по трубопроводной сети "Южный газовый коридор", предполагаемый объем – не менее 20 млрд кубометров каждый год, до 2027 года, сообщается в документе.

В прошлом году в некоторые европейские страны, в том числе в Италию, по Трансадриатическому газопроводу (один из отрезков трубопроводной сети Южного газового коридора) доставили более 8 млрд кубометров азербайджанского газа.

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Увеличение объема поставок потребует увеличение добычи газа. Важный пункт соглашения – обеспечение долгосрочных, предсказуемых и стабильных поставок, а также соответствие приоритетам ЕС в области изменения климата.

ЕС и Азербайджан готовы рассмотреть возможность торговли электроэнергией и водородом, сказано в проекте соглашения.

Стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном предусматривает поставку каспийского природного газа и в страны Западных Балкан, пишет издание EUobserver.

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Газовую отрасль Азербайджана ждут значительные инвестиции, в частности, для расширения сети трубопроводов Южного газового коридора.

Отдельно в соглашении отмечается замороженный конфликт Азербайджана с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Европейские чиновники отказались назвать дату подписания меморандума. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон едет в Баку в конце этого месяца.

Отметим, что Россия сократила поставки природного газа в Европу, объяснив это неисправностями газопровода "Северный поток". Из-за этого европейцам пришлось использовать запасы, сохраненные на зиму.

Российский монополист "Газпром" 1 июня останавливал поставки газа в Германию. Поставщик обвинил компанию Shell Energy Europe Limited в нежелании покупать газ за рубли.